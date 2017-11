Montesinos: "Si este Consejo está aquí es gracias a Cano-Coloma"

La Junta General de Accionistas del CD Castellón en la Universidad Jaume I continúa su curso tras la aprobación del primer punto del orden del día en la Univeristat Jaume. Encabezados por el presidente de la entidad, Vicente Montesinos, el consejo de administración del club albinegro ha acudido a este acto, al que también está presente la totalidad de la plantilla albinegra, y Manolo García, que fue miembro del anterior consejo de administración en sus inicios junto a David Cruz y todavía posee un 5% de las acciones, y José Cano-Coloma, secretario durante el mandato de Cruz, y que representa el 70% de las acciones del expresidente.

Antonio Civera, vicesecretario general del Castellón valida la junta por la presencia de quórum (más del 50% del capital social presenta o representado: 76,61%) de la junta lleva la voz cantante en la asamblea.

CANO-COLOMA, EN EL CENTRO DE LAS CRÍTICAS

Sobre la presencia de Cano-Coloma en la junta versaron las primeras preguntas de los accionistas, que fue 'atacado' por estos. El secretario del Consejo se defendió: “No quiero entrar en discusiones, he hecho por el club más cosas de las que han hecho ustedes”. El que fuera mano derecha de David Cruz defendió su gestión en el club albinegro: "He sacado el concurso del club adelante, he hecho un trabajo por el que nunca se me ha gratificado, ni económicamente ni de otra forma, no creo que deba pedir perdón de nada".

MONTESINOS DEFIENDE A CANO-COLOMA

El actual presidente, Vicente Montesinos, también se defendió de su supuesta vinculación con el anterior presidente David Cruz. “Yo no soy Cruz y por ya no está aquí. Gracias a que ha habido gente que ha dado un paso valiente. Esto no es nada fácil. Este consejo no ha venido a esta junta a hablar del pasado, nosotros traemos luz. Somos mayoría en el consejo, que es lo que nos permite ver futuro”, señalaba Vicente Montesinos. Y añadió: "Si este consejo está aquí sentado, es gracias a Coloma, pese a quien le pese, sigue llevando la batuta de secretario del consejo, pero en lo administrativo somos nosotros los que dirigimos el club”

Montesinos defiende su independencia y dice que “ojalá llegue el día en que los miembros de este consejo no tengamos que mordernos la lengua para no decir según qué cosas”.

La junta de accionistas aprobó el primer punto del orden del día: la ratificación del Consejo de Administación que sustituyó al anterior por cooptación.

Una treintena de accionistas se han dado cita también a esta Junta, que ha comenzado con la proyección de un vídeo sobre las acciones realizadas por el consejo de administración en los cinco meses que llevan en el cargo.

El orden del día es el siguiente:

Primero: Ratificación del nombramiento como consejeros de la entidad de: a) D. Vicente Montesinos Contreras, b) Capital Albinegro, S.L. y c) Management Team, S.L. realizado por el Consejo, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital, o, en su caso, nombramiento de consejeros.

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al día 30 de junio de 2017 (temporada 2016/17) y aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Tercero: Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado al día 30 de junio de 2017 (temporada 2016/2017).

Cuarto.- Aprobación del balance cerrado a 30 de junio de 2017, que ha sido verificado por el auditor de cuentas de la sociedad, a los efectos de lo previsto en el artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Reducción del capital social para compensar pérdidas acumuladas.

Sexto.- Aumento del capital social. Condiciones del aumento. Posibilidad de suscripción parcial.

Séptimo.- Modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales, referidos al capital social.

Octavo.- Renovación de la designación del auditor de la sociedad o, en su caso, nombramiento del mismo.

Noveno.- Delegación en el Consejo de Administración para la fijación de las condiciones del aumento de capital, en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta, en los términos previstos en el artículo 297.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2017/2018.

Undécimo.- Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados.

Duodécimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.