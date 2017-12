Nico: 'Tengo ganas de volver a Castalia, ahí se me ponen los pelos de punta'

El bigoleador del CD Castellón el pasado sábado ante el Recambios Colón, Nico Pascual-Leone, no ocultaba su satisfacción por estos últimos tantos, que sirvieron para que los suyos remontaran un partido que se les puso cuesta arriba: "Estoy muy contento de ayudar al equipo a conseguir la victoria".

El delantero no esconde que el conjunto albinegro mostró dos caras bien distintas en Aldaia: "En los primeros 20 minutos de la primera parte estuvimos bien, pero entonces nos metieron el gol y empezamos a jugar con prisa. En el descanso el míster nos calmó y salimos a jugar como sabíamos". El estadounidense no oculta a su vez que la competencia con futbolistas como Cubillas y Fonte es positiva para el Castellón: "Es lo que al final hacen equipos buenos. Así no te puedes relajar".

También valoró Nico el próximo partido del miércoles 6 de diciembre a las 19.00 horas frente a La Nucía: "Será un partido muy duro contra un rival muy bueno que hace las cosas bien, pero esperemos que Castalia se llene, nos animen y salga todo bien. Hay ganas de volver a Castalia, entrar ahí siempre nos pone los pelos de punta".