Nuha: "Jugaremos ante un gran equipo pero somos el Castellón"

Si hay un futbolista albinegro que conoce al próximo contrincante del CD Castellón en la promoción de ascenso a Segunda B, el Sant Andreu, ese no es otro que el delantero Nuha Marong.

El último fichaje del equipo de Sergi Escobar militó en la entidad quatribarrada en el curso 2014/15, justo tras marcar el gol del ascenso a Segunda A del Llagostera. A sus 21 años, el actual ariete del Castellón recaló en un Sant Andreu que terminó descendiendo a Tercera después siete cursos en la categoría de bronce.

En su periplo en el cuadro barcelonés Nuha disputó 29 partidos, 15 de ellos como titular, en los que materializó dos goles, uno al Villarreal B y otro ante el Alcoyano.

‘Quatribarrat’ por un curso // De su paso por el club catalán el atacante recuerda que «no fue una buena temporada, hubo muchos cambios, tres entrenadores y al final el equipo terminó descendiendo a Tercera», categoría de la que pretende salir este año.

Nuha debutó con la albinegra la pasada semana y en sus 20 minutos disputados ante el Tropezón dejó destellos de lo que puede aportar al equipo, de hecho firmó la asistencia del último gol de Cristian Herrera. «Jugar en Castalia es increíble», destacó. El catalán ofreció detalles de sus características, tal y como se describe «soy un jugador que a pesar de ser muy alto me gusta mucho correr al espacio, tengo zancada y potencia. Me encanta correr en cada partido», manifiesta.

El atacante llegó a la capital de la Plana procedente del Atlético Saguntino para jugar partidos importantes como el del domingo. Por eso mismo el jugador de Santa Coloma de Farners no se lo pensó dos veces a la hora de firmar por el Castellón: «Intenté informarme de la situación y lo primero que me dijeron fue que como no viniera era tonto».

Otra dimensión // El delantero está viviendo en una nube desde que llegó a la capital de la Plana: «Hay un proyecto para subir se puede hacer algo bonito. Todo el mundo me habla maravillas desde que llegué aquí». El futbolista albinegro destaca que la eliminatoria ante los barceloneses será «muy atractiva, ellos tiene un gran equipo pero nosotros somos el Castellón».

Respecto a la afición del Sant Andreu Nuha destaca que «es una gran hinchada y apoya al equipo», sin embargo, reconoce que «no tiene comparación con el Castellón».

En su pasado adreuenc, el jugador albinegro compartió vestuario con futbolistas como « el lateral Llamas, el centrocampista Víctor o el mediapunta Alcover». Además, conociendo a su entrenador Mikel Azparren, Nuha vaticina que el cuadro catalán «se mostrará seguro en defensa y creará peligro en acciones a balón parado. Los pequeños detalles decidirán la eliminatoria».