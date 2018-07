Rafa Gálvez: "No he bajado a Segunda B, he venido a ascender con el Castellón"

Rafa Gálvez es, sin ninguna duda, uno de los fichajes que más ilusión ha generado en la afición albinegra por su experiencia en categorías superiores, su currículo de ascensos --pese a sus todavía 25 años-- y su gran debut el sábado ante el CD Cabanes.



Rafa Gálvez Cerrillo (20 de mayo de 1993, Córdoba) es un mediocentro de grandes cualidades técnicas y físicas, con pasado en Elche, Córdoba y Albacete, entre otros equipos. Un auténtico lujo para el nuevo proyecto del CD Castellón de José Miguel Garrido, máximo accionista de la entidad, y de Juan Guerrero, director deportivo, en la categoría de bronce del fútbol español, ya que viene de jugar la pasada campaña 20 partidos en Segunda División A con el equipo manchego.



Sin embargo, no considera un paso atrás recalar en Segunda B con el club orellut, más bien todo lo contrario: "Yo no he venido a jugar en Segunda B, sino a ascender. Fiché por el Castellón para competir un año en la categoría de bronce y estar lo antes posible en el fútbol profesional con el club albinegro", recalca un Gálvez que tiene la convicción de que está ante un proyecto ambicioso cara los próximos años en la capital de La Plana.

DEBUT SOÑADO / El cordobés fue uno de los jugadores más destacados en el primer amistoso de la temporada del Castellón, pese a disputar solamente los últimos 25 minutos de encuentro, siendo además el goleador del 1-2 definitivo en el triunfo albinegro. «Se trata todavía del primer partido, aún así salimos con buenas sensaciones, pudimos ganar y nos fuimos contentos para casa», asegura el nuevo futbolista orellut, que entró al terreno de juego en el minuto 63 y convirtió en gol el primer balón que tocó en el minuto 64, tras un córner botado por el lateral Ramón Verdú.



No en vano, el centrocampista formado en las categorías inferiores del Córdoba está llamado a ser la referencia en el centro del campo del equipo de Sergi Escobar, y uno de los líderes del vestuario albinegro, por lo que es más que persona autorizada para analizar la nueva plantilla del Castellón: «Somos un equipo nuevo, pero veo un proyecto con próposito de estar arriba y con trabajo diario seguro que se conseguirán las ambiciosas metas que se ha propuesto el club», incide el exjugador del Albacete.

GANAS DE CASTALIA / Una de las razones que le llevó a apostar por la oferta albinegra y declinar suculentas propuestas de superior categoría fue a buen seguro la gran masa social que tiene el Castellón, y el pasado sábado ya pudo ver la primera muestra. «Para ser el mes de julio, que mucha gente está de vacaciones y es todavía el primer partido de pretemporada, ha venido mucha gente a apoyarnos, tengo muchas ganas de que llegue el día de mi debut en Castalia y poder jugar ante esta gran afición», concluye Rafa Gálvez.