Sergi Escobar: "Castalia ha sido el elemento diferencial"

Muchas emociones se han dado cita hoy en la grada de Castalia... y en el banquillo no se ha vivido el partido con menor intensidad precisamente. Así lo confirmaba el propio técnico Sergi Escobar: «El equipo que ha llevado el peso del partido hemos sido nosotros. El Tropezón ha venido a especular y se replegaba con cinco defensas. Han jugado a tener alguna acción aislada y después de que el línier haya dado su gol nos ha tocado sufrir».

Escobar destacó la reacción de los suyos tras el tanto visitante: «El equipo se levanta y se levanta, estoy orgulloso de los jugadores. El fondo de armario nos ha venido de maravilla».

Subrayó en especial la actuación del trigoleador Cristian Herrera; mucho más que un revulsivo: «He puesto la alineación que mejor consideraba para este partido, sin él, hemos salido a presionar arriba y al ataque. Lo he sacado cuando el rival estaba cansado y, encima, seguro que estaba enfadado por no jugar desde el principio». Añadía lo siguiente Sergi Escobar: «Si no nos hubiésemos clasificado, me hubieran caído palos».

El entrenador también hacía autocrítica de esta forma: «Nos faltó un poco de precisión en el último centro y ser más agresivos ofensivamente. Es complicado porque esto es Tercera y había muchos jugadores replegados. Ha sido acoso y derribo, pese a eso, el fútbol tiene el encanto de que te empatan y Fresno tuvo un larguero, así que esto pudo haber sido un drama».

En especial el técnico destacó, un partido más, la actuación de la grada: «Castalia es el elemento diferencial, no hay palabras para describir lo que es esto, una emoción todo el día, la llegada, los minutos finales en los que nos ha tocado sufrir...».

Sobre el sorteo de este lunes, Escobar restaba importancia al adversario que tocara en suerte: «El sorteo me da igual. Después de toda la tensión, hay que disfrutar un poco. Cuando sepamos el rival recopilaremos toda la información y a trabajar porque quedan cuatro partidos para cumplir el sueño».

Por último, Escobar habló de Nuha, debutante: «Nos ha aportado frescura. Tiene que adaptarse un poco, pero nos ha dado oxígeno y en su acción técnica en el último gol ha sido muy buena». Admitía por último el de Almassora que «el vestuario está muy fuerte».