Sergi Escobar no quiere oír ni hablar de un 0-0 en Portugalete

El entrenador del CD Castellón, Sergi Escobar, ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar lo que deparará la ida de la tercera eliminatoria de play-off de ascenso a Segunda División B ante el Portugalete.

"Vamos a ir a por la victoria desde el minuto 1. Somos conscientes de que el 0-0 no es buen resultado. Ellos no pierden desde hace 10 meses y vamos a ir a romper esa racha. Estamos en una buena dinámica y queremos dejar encarrilada la eliminatoria para Castalia”, ha asegurado el técnico albinegro.

El plan de partido está claro. “La intención inicial es salir a buscar la victoria, pero minimizando riesgos. Su juego se basa en la recuperación y salir a la contra con transiciones rápidas, así que hay que ir al ataque pero siendo prácticos”, ha manifestado el Escobar.

Sobre la posibilidad de reservar jugadores apercibidos, Escobar se ha mostrado contundente. “La final es esta, la eliminatoria depende de este partido y vamos a quemar las naves. En Castalia jugarán los que puedan porque este partido lo vamos a tomar como el último”, ha declarado el técnico.

La afición, de nuevo, será numerosa en tierras vascas. “Se me pone la piel de gallina con nuestra afición. Lo hemos pedido desde el club, que todos debemos hacer piña para conseguir el ascenso. En Sant Andreu ya se vio que son determinantes. Me emociono con nuestra afición porque sabemos que la gente al día siguiente trabaja y aún así viene a un desplazamiento tan largo. Esperemos que los siguientes sean en una categoría superior”, ha concluido el técnico del CD Castellón.