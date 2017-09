¿Son necesarias tantas rotaciones en el once del CD Castellón?

¿Son necesarias tantas rotaciones en el CD Castellón? El debate en el albinegrismo se ha suscitado tras la derrota en el estadio Castalia ante el Almazora. Los siete cambios efectuados por Frank Castelló respeto al equipo que jugó en Paterna, cuando apenas ha comenzado la Liga y se llevan cuatro jornadas de Liga, han suscitado la controversia respecto a sí son o no adecuadas y convenientes, más cuando no se ha repetido ninguna alineación y tampoco un sistema de juego en el inicio de Liga.

Defensa de tres, defensa de cuatro, un punta o dos, o la ausencia de un organizador específico como Jordi Marenya alimentan el debate alrededor de la figura del técnico de Boicarent cuando solo han transcurrido cuatro jornadas. La sensación de que los jugadores necesitan biodramina ante el mareo que supone tanto cambio en el estilo y en las alineaciones. El gran reto de Castelló es poner en marcha la potente maquinaria que han puesto a sus órdenes, con casi 10.000 abonados a la espalda y la urgencia de vencer, y convencer, cada semana.

El efecto espejo de los grandes debates sobre las rotaciones de Zidane en el Real Madrid que se meten en el subconsciente gracias al bombardeo de los medios de comunicación también alcanza al modus operandi del fútbol más modesto. La alineación del partido contra el CD Almazora, con hasta siete variaciones respecto al equipo que jugó en Paterna con 80 horas de margen para el descanso y cuando solo han transcurrido cuatro jornadas de Liga, ha suscitado un cierto malestar entre el aficionado tras la derrota ante el conjunto almazorense, que cuenta con el presupuesto más bajo del grupo VI de Tercera División.

Rotaciones sí, rotaciones no… he ahí el dilema, aunque lo único que le interesa a la afición albinegra es que su equipo ofrezca una buena imagen sobre el campo y esté en lo más alto de la tabla.

Encontrar un once tipo y una idea de juego debe ser el gran reto inmediato de Frank Castelló, quien también debe adaptarse al rol que le corresponde tanto a él como al equipo que dirige.

Mediterráneo ha lanzado una pregunta a un expresidente, un exjugador, un exsecretario técnico y a dos destacados miembros de la afición albinegra. ¿Le parecen bien tantas rotaciones en el once del CD Castellón? Estas son sus respuestas:

"En la 4ª jornada, siete cambios en el once me parecen excesivos. Lo suyo hubiese sido hacer un par, si era conveniente, y una vez encarrilado el partido, con todos los respetos para el Almazora, hacer los tres cambios y se hace una rotación de cinco", asegura Isidoro Gasque, expresidente.

"Siete cambios si que me parece mucho, aunque estaría pensando en reservar jugadores para el domingo, aunque también es cierto que no están tan desgastados. Hay que creer en el entrenador, que pensó que era lo mejor y los puso", dice Pepe Heredia, exsecretario técnico.

"No soy partidario de rotar tanto y llama la atención que los dos delanteros ante el Paterna estuvieran en el banquillo, y que Dealbert tampoco jugara. Con tanto cambio no les da tiempo a adaptarse a nivel de juego", dice Samuel Basevi (Fedpecas).

"Estamos en Tercera y que no hay que rotar tanto, y menos siete jugadores con respecto al partido anterior. Además es la cuarta jornada y no hay acumulación de partidos. Se tiene que definir un once, que sea el tipo, aunque confío plenamente en el entrenador", explica Roberto Gonzalo (Agrupació de Penyes).

"La televisión hace mucho daño. Siempre tienen que jugar los mejores y nunca hay que dar confianza al rival, y más a uno que te conoce tan bien y que además sale más motivado. No se puede intentar solucionar todo en la segunda parte, con los cambios de urgencia. El Castellón debe marcar la pauta en la categoría", señala Tonín, exjugador.