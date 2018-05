Ape Grupo conmemora en EEUU su 25º aniversario

Ape Grupo se encuentra inmerso en la celebración de sus 25 años de trayectoria empresarial y conmemorará esta efeméride en la feria de Coverings, que se está celebrando en Atlanta con el fin de mostrar los valores de su fórmula Evolucionaria. La firma planteará en el certamen estadounidense un estand exclusivo que recopilará las últimas novedades de sus diez nuevos catálogos de sus cinco marcas comerciales: APE Best For You, Carmen, Almera, Exagres y Builk Creative Solutions.

«El mercado americano, además de ser una fuente de inspiración es también una oportunidad única para mostrar colecciones que van desde los óxidos y maderas más coloridas, hasta los mármoles más puros, pasando por los grandes formatos», revela José Miguel Pellicer, el CEO de Ape Grupo.

SUPERFICIES DIFERENCIADAS

Entre sus nuevas propuestas de diseño sobresale la colección Souk, que recuerda el acabado clásico del zellige, una característica pequeña piedra pulida. Las piezas son de colores vivos y los decorados tienen figuras geométricas que evocan a la artesanía que camina entre el diseño y el arte. El valor de este producto artesano reside en que cada pieza es distinta a las demás, con 49 diseños para cada uno de sus ocho colores acuarelados de esmaltado brillante.

Otra colección destacada de Ape Grupo de cara a Coverings es Vita, integrada por mármoles de gran formato que aportan pureza y sofisticación en tres acabados (pulido, mate y abujardado), formatos rectificados en 30x60, 60x60, 60x120 y 120x120 cm., y la combinación con piezas especiales, lo que hace que sus aplicaciones no tengan límites.

Lagom es otra de las novedades que podrán apreciar los visitantes de la feria de Atlanta. Se identifica con la filosofía de vida nórdica y aprovecha la estética de elementos naturales y de tejidos amables para conseguir texturas agradables versátiles y contemporáneas para cualquier espacio de nuestra vivienda.

Por su parte, la colección Palermo (9,8x23), de la marca Carmen, es otra propuesta de éxito por su infinidad de posibilidades cromáticas y de colocación. Es una propuesta valiente en cuanto a colores vibrantes, tonos neutros, y la utilización de madera recuperada con fuertes contrastes.

La participación en Coverings de Ape Grupo se enmarca dentro de la celebración de los 25 años de la empresa, que también ha incluido la apertura de un almacén logístico en Italia y la consolidación de su showroom, en Castellón. Estas instalaciones son un espacio en constante evolución e incluyen una oficina técnica y un departamento coolhunting o cazatendencias.