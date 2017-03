Afectados por el Pativel reclaman ante Les Corts la anulación del plan

Más de un centenar de afectados por el Plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral (Pativel) de municipios de toda la Comunitat Valenciana han reclamado ante Les Corts que se anule este planeamiento tal y como está diseñado porque contiene "multitud de fallos cartográficos y competenciales".

Así lo ha expresado la abogado Isabel Moya, representante legal del colectivo y también propietaria afectada, durante la concentración que han convocado media hora antes de que en Les Corts se iniciara el pleno, donde se iba a debatir una moción del PP que pide retirar el plan.

En la concentración, afectados llegados de municipios de toda la Comunitat como Alcalá de Xivert, Alcossebre, Xilxes, Peñíscola, Oropesa, Calpe, Xàbia, Benissa, Elche y Oliva, entre otros, lucían camisetas blancas con el escrito "No al Pativel", que también reproducían en varias pancartas y carteles.

Han desplegado pequeños carteles con lemas como "expropiación encubierta", "en defensa de nuestra economía" o "en defensa de nuestro turismo", que se combinaban con pitos y gritos de "no, no, no al Pativel" y "manos arriba, esto es un atraco".

La concentración ha arrancado a las 9.30 horas y durante media hora, hasta el inicio del pleno, los manifestantes han recorrido gritando y pitando el trayecto entre la plaza de la Virgen y un punto a unos cincuenta metros de la entrada principal de la Cámara autonómica, hasta donde tenían permiso para su protesta.

"MULTITUD DE FALLOS" //

Moya ha explicado que el Pativel supone la desclasificación de suelo urbano, lo que hará que "mucha gente que lleva hasta quince años pagando como tal, no puede construir su casa" y ha reprochado que el plan "tiene multitud de fallos tanto cartográficos como competenciales".

En concreto, ha asegurado que invade competencias estatales como la Ley de Costas y municipales como la ordenación pormenorizada y carece de un estudio económico y un plan de expropiación, necesario en el caso de existir, como defiende el plan, "un interés general y de utilidad pública para mantener el suelo".

EXPROPIACIÓN //

"No se trata de pintar y despintar zonas sino que debe ir apoyado por un plan económico y un estudio de expropiación", ha apuntado la letrada, quien ha insistido en que no están "arengados" por ningún partido político pero que el PP ha sido el único que les ha oído aunque han presentado sus reivindicaciones a todos los grupos.

Se ha preguntado "cuántos hoteles se van a dejar de hacer, cuánto cámping van a quedar ilegales y cuántas playas no van a poder poner tumbonas porque son naturales" en virtud de este plan y ha afirmado que" eso no se ha estudiado" y "no se puede hipotecar el futuro de la Comunitat sin un estudio".