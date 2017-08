Almassora cede el parking de la piscina para evitar barracones en altura en el Regina Violant

La alcaldesa de Almassora, Merche Galí, ha logrado el visto bueno de la Conselleria de Educación a la ubicación de un barracón del colegio Regina Violant en el aparcamiento de la piscina municipal, en la avenida Generalitat, que evitará la instalación de prefabricadas en altura para atender la petición de la comunidad educativa. El consistorio sufragará el gasto de la solera con fondos del Servicio Municipal de Mantenimiento y Logística (SMML).



“Sabemos que supondrá mayores dificultades de aparcamiento para los usuarios de la piscina y el gimnasio, pero en nada es comparable a las molestias que arrastran alumnado y docentes en el colegio desde hace más de 10 años, por lo que creemos prioritario mejorar sus condiciones que mantener esta zona de aparcamiento”, ha señalado Galí. La alcaldesa ha incidido en que “esta opción que consultamos con el consejo escolar en la visita al centro mejorará sensiblemente el día a día de los usuarios, que es lo único a lo que podemos aferrarnos a la espera de que las negociaciones con la empresa lleguen a buen puerto”.

La solera del aula prefabricada en el aparcamiento de la piscina municipal ocupará alrededor de 300 metros cuadrados para garantizar las condiciones de seguridad en este espacio anexo a las instalaciones provisionales. Esta nueva distribución permitirá habilitar un aula en el actual comedor y mantener la sala de profesores como está, tal como ha trasladado la concejala de Educación, María José Tormo, a la presidenta de la AMPA.

COMEDOR



Por otro lado, el director territorial de Educación, Robert Roig, tras la reunión mantenida ayer con AMPA, dirección, técnicos y representantes municipales, en el Ayuntamiento de Almassora ha trasladado la intención de la Conselleria de Educación de adquirir una nueva cocina y un comedor más grande que permita reducir a dos los turnos de comedor sin que ninguna familia quede excluida de este servicio.

Durante el mes de septiembre los operarios instalarán el nuevo comedor para que en octubre pueda atender todas las solicitudes.

Hasta la fecha el Regina Violant distribuía al alumnado en tres turnos para dar servicio a todos los solicitantes, circunstancia que no se produciría el próximo curso con la reducción a dos turnos. Finalmente, la instalación del comedor y cocina nuevos atenderá la reclamación de la comunidad educativa.

Por su parte, la Conselleria de Educación informa que asumirá el coste de los módulos prefabricados destinados al nuevo comedor, que se ubicarán en el actual aparcamiento de la piscina cubierta municipal. El Ayuntamiento de Almassora adecuará el espacio y los nuevos módulos para un comedor más grande estarán activados para octubre de 2017, que es cuando más alumnos harán uso de este servicio para todo el curso, mientras que en septiembre los alumnos que se queden en el comedor tendrán suficiente espacio en al actual ubicación.

En octubre, el espacio donde está el actual comedor se transformará en dos aulas y la biblioteca. De hecho, el 11 de septiembre una de esas dos aulas ya estará activada. Además, la sala de profesorado continuará en la misma ubicación que estaba.

10 días de plazo

Finalizado el proceso de adjudicación de la obra, la empresa constructora que ganó la adjudicación paralizó de forma unilateral hace unos meses la construcción para exigir un aumento de presupuesto. Cuando esta empresa se presentó al concurso, argumenta Conselleria, era conocedora del proyecto y por tanto las condiciones para su construcción. Ahora, la empresa exige la ampliación del presupuesto en 1'2 millones de euros.

Educación encaró un informe sobre la necesidad o no de aumentar el presupuesto de construcción. El arquitecto municipal de Almassora y director facultativo de la obra se encargó de asumir la redacción del informe y el modificado, al que la Conselleria ha dado el visto bueno. Sin embargo, Conselleria argumenta que no existe ninguna razón técnica que suponga un incremento del presupuesto. Por ello, Conselleria comunicará a la constructora en la primera semana de septiembre el modificado y la empresa tiene 10 días para contestar si acepta o no.