Almassora subriá el agua un 6,39% a lo largo de este año

Aquesta història bé de l'any 2014 quan el PP estava en el govern va fer una licitació a 30 anys! si a 30 anys! a qui se li ocorreix fer una licitació tan llarga d'un servei essencial. Aleshores dins del contracte ja es va prevenir la pujada d'aigua a càrrec dels ciutadans a canvi d'uns diners que l'empresa havia de donar a Almassora durant eixos anys, però els diners es van cobrar quasi tots en el 2014 per a aleshores l'equip de govern se'ls va gastar en inversions. És una bogeria fer un contracte així. Per cert està firmat per l'aleshores Alcalde Sr. Casanova. No ve d'ara.