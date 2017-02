Almassora volverá a montar este verano en Benafelí su chiringuito

El Ayuntamiento de Almassora trabaja para que el chiringuito de la playa de Benafelí vuelva a instalarse el próximo verano. Así lo han confirmado fuentes municipales después de dos temporadas de ausencia de la infraestructura de ocio en la costa de la localidad. En la actualidad, y según han informado las mismas fuentes, los técnicos municipales están redactando el pliego de condiciones que regirá la licitación del chiringuito, después de obtener el visto bueno de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El Ayuntamiento de Almassora permitirá el uso de 100 metros cuadrados en la costa para instalar la infraestructura, que constaría de espacio para barra y terraza. Además de facilitar el terreno en cuestión, el consistorio habilitaría el servicio de luz y agua.

CONCESIÓN DE 4 AÑOS // Desde el equipo de gobierno han señalado que la concesión del servicio será de cuatro años sujeta al permiso de Costas. Del mismo modo, la empresa que presente oferta para regentar el servicio no tendría que pagar canon al tener que aportar la instalación y hacerse cargo del pago de la autorización de Costas.

Por otra parte, también se está estudiando que el chiringuito incorpore un servicio mínimo de alimentación, ya que hasta el momento solo estaba permitida la venta de bebidas.

Almassora no cuenta con el chiringuito en la playa de Benafelí desde el 2015. Verano en el que no se instaló la infraestructura de ocio al no ser compatible con las obras de regeneración del litoral. Asimismo, y según informaron en su día fuentes municipales, las medidas máximas que proponía eran de 20 m2 y el que ya existía era de 30 m2, con lo cual se debería hacer un proyecto nuevo. Si bien el Ayuntamiento anunció el estudio de otras alternativas, como desplazarlo a otra zona dentro del área residencial para ofertar este servicio a los vecinos, finalmente, las propuestas no llegaron a buen puerto.