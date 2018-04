Anna y Marcelino: los salvadores del valencià en el IES de Morella

Anna Sanz y Marcelino Trigueros son los nuevos docentes de valenciano en el IES Els Ports de Morella. Gracias a ellos, el centro retomó el martes las clases de la asignatura que llevaba sin impartirse desde febrero, sumando más de 80 días. Las familias, dirección del centro y los alumnos, que hace menos de una semana veían turbio el futuro de las sesiones de valencià ante la ausencia de candidatos, recibieron a los docentes como héroes.

El caso de Sanz resume las situaciones que ocasionaron que el puesto tardara en cubrirse. «Hacía tiempo que estaba al corriente de las plazas de difícil cobertura pero, durante meses, estuve centrada en las oposiciones de Cataluña del pasado 14 de abril. Por eso no me presenté a las ofertas anteriores», apuntó. Ella fue la única en cumplir los requisitos en la adjudicación, aportando su currículo y titulaciones, el lunes, en la Dirección Territorial.

Trigueros ha pasado de la escuela para adultos a preparar la selectividad en una semana. «Tras los problemas surgidos, me ofrecieron ampliar el contrato a jornada completa para reforzar las horas de valenciano», explica.

Con la doble incorporación, la dirección del IES aumenta las horas de clase en los cursos que las han perdido y ofrecen sesiones voluntarias fuera del horario.

Motivación y reto

La repercusión mediática también influyó en los profesores. «Cuando vi las noticias me di cuenta de la magnitud, algo que me motivó más», relata Sanz. La elegida, natural de Alcossebre, pero residente en Castellón, destacó que «la bienvenida ha sido espectacular. Mis compañeros me ayudan a encontrar piso. Estoy encantada». Tras el conflicto, las semanas que quedan para acabar el curso son un reto para los implicados.