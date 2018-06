La apertura de chiringuitos, a expensas del permiso de Costas

Los gerentes de los chiringuitos de Burriana están aún pendientes de que la autorización de la Dirección Provincial de Costas pueda llegar antes de las 15.00 horas de hoy viernes, para poder abrir sus negocios el fin de semana. De hecho, la mayoría de ellos lo tienen todo listo para iniciar la actividad en la zona del Arenal en cuanto tengan en sus manos esta autorización gubernamental.

Y es que en los últimos días, técnicos de Costas han estado revisando las instalaciones de ocio ubicadas en el litoral burrianense, de forma que los empresarios confían en poder iniciar la campaña estival este mismo fin de semana, como tenían previsto.

Los adjudicatarios de las instalaciones que se asientan en terreno municipal han retrasado su posición para no invadir el terreno de dominio público marítimo-terrestre y con ese objetivo y el de no molestar a los vecinos y cumplir la legislación vigente, costean la modificación de la pantalla acústica. No obstante, también requieren la pertinente autorización de Costas, ya que, pese a asentarse en terreno del Ayuntamiento, están afectados por servidumbre de protección.

CUATRO EJERCICIOS // El consistorio de Burriana sacó a concurso los locales de ocio de la playa para los próximos cuatro años. De hecho, será el verano que mayor número de chiringuitos se han adjudicado, con un incremento de dos de estos recintos respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, se ha producido un aumento en el número de merenderos al pasar de los tradicionales tres, a cuatro.

El interés de los empresarios burrianenses por comenzar cuanto antes la campaña estival se debe a que tienen una fecha límite para cerrar, en concreto, el último fin de semana de agosto, ya que el siguiente comienzan las fiestas que la localidad celebra en honor a la Mare de Déu de la Misericòrdia, lo que provoca un importante éxodo de burrianense que se trasladan dos meses del casco urbano al núcleo litoral.