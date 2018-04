El Ayuntamiento renovará la ayuda al CD Onda al no ver irregularidades

El Ayuntamiento de Onda renovará la próxima semana el convenio anual con el Club Deportivo Onda. Lo hará tras comprobar ayer el alcalde, Ximo Huguet, y el edil de Deportes, Francisco Chalmeta, la documentación presentada por la agrupación deportiva para desmentir la presunta extorsión al cantinero de la Serratella denunciada desde Compromís, Onda Sí Se Puede y EUPV.

«Han demostrado que existe un acuerdo previo y privado entre la entidad y la gerente del bar, el cual no involucra al consistorio y parece ser que no existe ninguna ilegalidad y no hay problema. Por ello, tras suspender temporalmente el miércoles la aprobación de la ayuda con el CD Onda, se volverá a autorizar», según fuentes municipales.

La polémica situación, que se resolvió ayer tras el encuentro entre el munícipe y representantes del club, surgió tras la denuncia de los grupos minoritarios de izquierda sobre la relación del ente deportivo y los adjudicatarios de la cantina de la Serratella.

MEDIDAS // La entidad mostró su satisfacción tras la entrevista y agradeció al primer edil recibirles con la «mayor rapidez posible» en un comunicado enviado a sus socios por redes sociales. El presidente de la misma, Mauro Barea, explicó que «se ha entregado la documentación acreditativa, no hay ninguna irregularidad y, desde luego, no hay ningún indicio, ni acreditación de la existencia de coacción o extorsión».

Barea indicó: «Pedimos la colaboración a muchas empresas del municipio y con la adjudicataria de la cantina teníamos un acuerdo por el que aportaba una cantidad económica, de entre 15 y 20 euros, por cada encuentro, el cual no cumple desde hace un año y no hemos tomado ninguna medida al respecto».

Barea también defendió que el volumen de partidos que se juegan en la Serratella --argumento que utilizaría la responsable del negocio para quejarse-- no ha variado prácticamente entre temporadas, algo que mostraron al munícipe con estadísticas.

Al respecto de la denuncia de los tres ediles, el presidente se mostró tajante: «No se han puesto en contacto con nosotros y, o bien rectifican, o nos querellaremos por haber calumniado el honor del club y sus gestores».