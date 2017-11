La preocupación con la que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó recibió el cierre del Hotel Belcaire se convirtió ayer en auténtica satisfacción al conocer que estas instalaciones ya tienen un comprador que ha anunciado la reapertura. Así lo manifestó la alcaldesa, Tania Baños, quien valoró positivamente que «un empresario dé este paso», porque «entra dentro del modelo turístico municipal», en el que un servicio de estas características «es fundamental».

José de la Cruz, el inversor que se encargará de devolver a la ciudad una mínima oferta hotelera, adelantó a Mediterráneo su intención de entablar conversaciones con el Ayuntamiento para plantear «líneas de colaboración». Al respecto, Baños no concretó posibilidades, pero sí que afirmó que «la administración pública debe ser un instrumento facilitador» para que se genere actividad económica.

PLAN PARCIAL DE SANT JOSEP / De la Cruz planteó la necesidad de redactar un plan especial para el paraje de Sant Josep, que «posibilite la creación de negocios vinculados con la hostelería». Al respecto, la alcaldesa recordó que «ya existe y no imposibilita edificar», solo plantea «una serie de directrices, como que no se pueden construir más de dos plantas para preservar los valores medioambientales y paisajísticos que no se pueden perder».

Baños recordó que en el margen del río opuesto a les Coves de Sant Josep «hay suelo urbanizable disponible», aunque reconoció que está en manos privadas y, por lo tanto, el Ayuntamiento no puede intervenir directamente. Lo que no descarta plantear es establecer «algún tipo de bonificaciones sobre impuestos, como el ICIO», para ofrecer incentivos a quienes se animen a revalorizar una zona que ahora está fuera de uso, a pesar del entorno.