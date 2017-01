Benicàssim capea las previsiones y espera 25.000 personas en las paellas

El Ayuntamiento de Benicàssim repartirá hoy los últimos números de ubicaciones para el Día de las Paellas, que espera mañana la participación de más de 25.000 personas. Los preparativos para la gran celebración continúan adelante y se mantienen, a pesar de las previsiones de lluvia, según confirmó ayer el concejal de Fiestas, Arturo Martí.

El edil aclaró que el consistorio no está barajando cancelar la fiesta, debido a la organización logística y dispositivo de seguridad que conlleva. «Es como la romería de la Magdalena, si llueve, la gente irá o no. No nos planteamos cancelarla. Si finalmente se suspende, será el mismo día porque no pueda realizarse. Resultaría imposible poner otra fecha, ya que hay mucha gente, además, que se ha cogido esa jornada libre para asistir», afirmó.

El dispositivo especial contará con más de 100 efectivos en activo y se regulará el tráfico, permitiendo el acceso de coches al municipio, aunque quedarán cortadas la calle Santo Tomás y transversales. La circulación será perimetral por toda la ciudad y habrá cuatro puntos de emergencias sanitarias. Se podrá aparcar en el recinto del FIB, el entorno de la plaza País Valencià y cuartel de la Guardia Civil, bulevar de la antigua vía y la zona ubicada junto al IES Violant de Casalduch.

actos taurinos // Los festejos taurinos arrancaron ayer con el primer encierro de las fiestas, del hierro de Javier Tárrega, que transcurrió sin incidentes. Por la tarde, el público disfrutó de astados de la ganadería de Fernando Mansilla y por la noche, del toro embolado y vaquillas de Miguel Parejo. Este jueves siguen con un encierro, a las 13.00 horas, y vaquillas, por la tarde, de Hermanos Bellés. A las 14.30 se repartirá la tradicional olleta de la Plana en el polideportivo.