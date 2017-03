Burriana asfalta la carretera del puerto

Las obras de remodelación de la carretera del puerto iniciarán hoy el asfaltado de la calzada destinada a los vehículos. Ayer, las máquinas trabajaban en el fresado de algunas zonas del actual vial para dejarlo ya apto para la recepción de la nueva capa asfáltica.

No está previsto que se corte la circulación --que es en un único sentido, en dirección al mar--, sino que se actuará primero en una mitad de la anchura de la calzada y, después, en la otra. Aunque no se quieren dar plazos, lo que sí que es seguro es que antes de Fallas estará la capa de rodadura completamente lista, pero no se puede asegurar lo mismo del resto de las obras. Eso sí, prevén que antes de que finalice el presente mes de marzo toda la ejecución se dé por finalizada.

Por lo pronto, ya hay más de 300 metros lineales de carril bici y acera acabados, a la espera únicamente de darles una capa de pintura. Para la acera, se utilizará una imprimación de tono tostado y gris, mientras que el carril bici será verde, en sintonía con los tramos ya existentes.

DEGRADACIÓN / No obstante, la empresa tiene previsto dejar para el final este proceso, para evitar una degradación como consecuencia del paso de la maquinaria pesada que todavía está trabajando en el citado vial.

Esta actuación en la CV-1852 tiene un coste cercano a los 850.000 euros y está financiada por la Generalitat y el Ayuntamiento. El objetivo es dotar de mayor seguridad a viandantes y cicloturistas. En total, la intervención afecta a 2.150 metros entre el casco urbano y la rotonda de acceso al recinto portuario.