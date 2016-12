Burriana volverá el martes a cortar dos días el puente que va a la calle Mayor

El puente de la calle Mayor, principal acceso a la población desde las carreteras de Vila-real y Almassora, se volverá a cortar al tránsito de vehículos la próxima semana con el objetivo de, esta vez sí, finalizar las obras de reparación sobre la plataforma de rodadura. En concreto, está previsto que se inhabilite el paso el martes 27 de diciembre y, tras un par de jornadas de trabajo, la previsión es que el jueves 29 ya vuelva a restablecerse la circulación.

Así lo indicó el edil de Vía Pública, Vicent Aparisi, quien indicó que, no obstante, «estas previsiones están a expensas de que no vuelvan a surgir contratiempos como la lluvia de la pasada semana, que fue lo que obligó a suspender los trabajos, por lo que se abrió la circulación a pesar de que no habían terminado las obras». Por eso los vehículos que circulan por este punto se encuentran algunos baches. Se trata de las juntas de dilatación del propio puente. La empresa encargada de la rehabilitación tuvo que extraer el asfalto de estos puntos y volver a sellar con un compuesto asfáltico.

Aparisi apuntó que está previsto que se señalicen suficientemente «los otros accesos a la población». Durante esas dos jornadas se trabajará sobre la superficie, pero eso no significará que con ellas finalicen las tareas en el puente. El resto de acciones que restan por ejecutar se encuentran en la propia estructura y, por lo tanto, no necesitan un corte de circulación. El objetivo es evitar que el agua vuelva a dañar toda la estructura.