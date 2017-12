Burriana vuelve a vetar los actos taurinos en las fiestas de Sant Blai

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burriana --formado por PSOE, Compromís y Se Puede Burriana-- ha vuelto a negarse a autorizar fiestas organizadas por varios colectivos de la ciudad con motivo de las festejos patronales en honor a Sant Blai y la celebración de exhibiciones taurinas «tendrá que esperar a que se produzca un cambio de gobierno municipal», explicó ayer Juan Vicente Maraya, presidente de la Federació Taurina burrianense.

Y es que la entidad integrada por la propia Federació Taurina e Interpenyes había presentado una propuesta de Mig Any Fester en la que habían conseguido confeccionar una programación «de un fin de semana completo e involucrando a sectores tan diversos como los taurinos, los amantes de la música y los de la gastronomía, entre otros, pero ni por esas» se les ha autorizado. Se refería a que las exhibiciones se complementaban con una fira del coent o la jornada musical que tan buena acogida viene teniendo en las fiestas de la Misericòrdia, entre otras iniciativas.

SIN DINERO / «Han buscado excusas para decirnos que no y eso que cuando en la reunión con la edila de Fiestas y el de Cultura, Lluïsa Monferrer y Vicent Granel, respectivamente, nos aseguraron que no les parecía bien gastar dinero en el apartado taurino les dijimos enseguida que de acuerdo, que de eso nos ocupábamos nosotros, pero ni así accedieron», concretó Maraya. «Ya no nos sorprende esta negativa y otra prueba más de que todo son pretextos es que la concejala Monferrer reconoció que no sabía ni a cuánto ascendía la partida presupuestaría que había para las fiestas de Sant Blai», concretó. Queda patente, dijo, «que no están por la labor de las actividades taurinas aún a pesar de que Burriana no es, ni de largo, de los municipios que más toros exhiben».

¿SIN TRADICIÓN ? / El presidente de la Federació Taurina añadió que, «asimismo, se escudaron en que no existe tradición de astados en estas celebraciones, pero lo cierto es», y así se lo demostraron, «que la primera documentación de bous al carrer en Burriana que se recoge en el Arxiu Municipal es referida a toros en Sant Blai».

La alcaldesa, Maria Josep Safont, ya oyó en persona la petición del colectivo taurino a favor de esta propuesta en las patronales, en el transcurso de la cena de entrega de trofeos a los mejores astados tras las celebraciones en honor a la Misericòrdia, una convocatoria al que no asistió la responsable de Fiestas.

Maraya concluyó diciendo que «ha quedado patente que es de traca». «Nos han dado excusas que no se sostienen de ninguna manera, pero el año que viene vamos a volver a presentar la propuesta y trataremos de aumentar aún más los colectivos a los que impliquemos», dijo. Además, insistió en que la última vez en la que hubo toros en Sant Blai fue en el 2008 y el evento atrajo a miles de personas a la ciudad.