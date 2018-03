El Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del río Millars gestionado por los Ayuntamientos de Almassora, Burriana, Vila-real, la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana emite a partir del miércoles el tercer capítulo de la serie documental que promociona los valores ecológicos, paisajísticos e históricos del tramo bajo del curso fluvial más importante de la provincia de Castellón. Esta tercera entrega titulada "A cagar al riu!" recuerda el origen de este dicho popular valenciano y su relación con una costumbre muy arraigada entre los vecinos de los pueblos localizados cerca de ríos o ramblas mediterráneas a la hora de deshacerse de sus trastos viejos e inservibles.

Los muebles y otras cosas inútiles que no aprovechaban para nada, se arrojaban al rio para que más pronto que tarde, y fruto de una gran crecida, acababan por desaparecer temporalmente de los ojos de los infractores. Otro proverbio popular valenciano sentenciaba este hecho: «agua corriente, la mierda no se siente». El Millars como muchos otros ríos mediterráneos no ha huido de esta costumbre sucia e inadecuada. De hecho uno de los principales problemas que arrastra la conservación del Paisaje Protegido de la Desembocadura del río Mijares siguen siendo los vertidos ilegales. Durante los últimos 12 meses se han registrado 130 puntos con desechos de cualquier tipo a lo largo y ancho de las 400 hectáreas de espacio natural protegido. Una cifra que ha disminuido muchísimo desde la existencia de la guardería rural desde el año 2009, las elevadas multas económicas impuestas a los infractores pero también por una mayor conciencia ciudadana. El capítulo hace un recorrido por cada uno de los ecoparques ubicados en las poblaciones de Almassora, Burriana y Vila-real para indicar que son los lugares adecuados para lanzar cualquier cosa que ya no aproveche. Por lo tanto no hay excusa para tirarlo al Mijares, en otro río, en una rambla o en cualquier otro lugar.

12 capítulos para promocionar la desembocadura del río Millars

La serie está formada por 12 capítulos de 6 minutos de duración cada uno que serán emitidos con una periodicidad mensual a través del Facebook, el canal de YouTube y de la página web del Consorcio río Mijares: www.consorciriumillars.com. También se podrán ver en las páginas webs y el Facebook de los Ayuntamientos de Almassora, Burriana, Vila-real, la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana. Asimismo el Consorcio también distribuye la serie documental en las televisiones locales y comarcales de la Comunidad Valenciana para dar la máxima difusión al Paisaje Protegido de la Desembocadura del río Mijares. Se trata de una serie documental transmedia que permite su visualización desde cualquier plataforma capaz de reproducir vídeos. El Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del río Mijares pretende como objetivo final dar a conocer a la sociedad castellonense y al resto de ciudadanos de la Comunidad Valenciana los valores ambientales, sociales e históricos de un río tremendamente generoso llamado Millars que aporta riqueza paisajística, ambiental y agroalimentaria a la provincia de Castellón.