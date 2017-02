Caos informático en Benicarló por las cuentas participativas

Las votaciones telemáticas a los presupuestos participativos de Benicarló están generando un auténtico caos. Tras una selección previa de las propuestas presentadas por colectivos y particulares, a partir de ahora los votos determinarán cuáles se incorporarán a las cuentas municipales.

Sin embargo, la fase de comicios on line, para los que había que inscribirse previamente y que finalizó ayer, ha sacado a la luz los obstáculos con los que han topado los vecinos dispuestos a implicarse en esta iniciativa. «El primer día la web no funcionaba, otro recibo los datos pero no puedo iniciar sesión por un error en la página web y, cuando al fin puedo acceder, no hay un texto que explique cómo ver las propuestas, ni cómo funciona la votación», lamenta un usuario.

DUDAS / Otra de las protestas se centra en la imposibilidad de visualizar el título completo de las iniciativas. «Crea muchas dudas. Además de la escasa información sobre el funcionamiento, hay proyectos que no se sabe qué son», apunta otra vecina.

El malestar que se ha expuesto en las redes sociales ha sido atendido por la concejala de Participación Ciudadana, Susana Pérez, que ha admitido los fallos de la web. «Sí, nos ha dado muchos problemas. Además, hubo una caída del servidor y ha generado un retraso importante. De todas formas, vamos solucionando todos los temas que van surgiendo y las carencias del proceso», apunta. Así, avanza cambios en el sistema de selección. «Hemos querido probar esta fórmula, pero visto que no es operativa, la modificaremos para el próximo proceso. Este año es una experiencia piloto y ya sabíamos que surgirían algunas cosas», añade.

Además, los vecinos tienen la opción de votar de manera presencial el próximo miércoles.

El Ayuntamiento destinará 60.000 euros a lo largo del presente ejercicio presupuestario a materializar las propuestas elegidas por los ciudadanos.