El Castillo de Peñíscola atraerá este verano a más de 150.000 visitantes

La Diputación de Castellón ha programado una intensa actividad cultural y turística este verano en el Castillo de Peñíscola con el objetivo de que sea un reclamo nacional que atraiga a más de 150.000 visitantes entre julio y septiembre. La importante inversión hecha tanto para restaurar este símbolo patrimonial de la provincia como para programar eventos de primer nivel, ayudarán a que este sea un verano de récord en lo que a visitantes se refiere.

De hecho, el Festival de Teatro Clásico, con una programación hecha para competir con los más grandes –los festivales de Mérida y Almagro-, será el epicentro de una programación que incluye tanto teatro de primer nivel nacional, ópera, música de cámara, conciertos, exposiciones y visitas teatralizadas.

Vicent Sales, vicepresidente primero de la Diputación de Castellón y diputado de Cultura, ha asegurado que “hemos invertido mucho tanto para poner en valor el histórico monumento, como para programar una agenda de actividades culturales que potencie el Castillo de Peñíscola como un referente nacional que ayude a dinamizar el turismo provincial”. Gracias a ello, Sales ha informado que “este año estamos convencidos de que superaremos por primera vez los 150.000 visitantes entre los meses de julio, agosto y septiembre”.

Hay que recordar que la inversión acumulada en el castillo, parque y faro de Peñíscola hasta hoy es de algo más de 2,2 millones de euros, dentro de un intenso programa de restauración que todavía está en marcha. Además del XXI Festival de Teatro Clásico, el Castillo de Peñíscola también acogerá este verano el II Festival de Opera, el Festival de Música Antigua y Barroca, el Ciclo de Conciertos de Música Clásica, conciertos de todo tipo y visitas teatralizadas, entre otras actividades.

Toda la programación y entradas en castillodepeniscola.dipcas.es

La Diputación de Castellón está decidida a impulsar el potencial turístico del Castillo de Peñíscola, a lo que está contribuyendo la activación de la nueva página web (castillodepeniscola.dipcas.es) y la aplicación para dispositivos móviles (App) con tal de visibilizar mejor las virtudes del monumento, enriquecer su visita y facilitar la compra de entradas online a todos los interesados en visitarlo sin necesidad de hacer colas. Es un paso más en la apuesta del Gobierno Provincial por dinamizar el turismo de la provincia a través de la puesta en valor de este monumento con el Plan Director del Castillo en el que está prevista una inversión total de la Diputación de 4,5 millones de euros.

Con ello, la nueva web del Castillo y los Jardines del Parque de Artillería de Peñíscola ha sustituido al microsite que recogía la información básica del monumento y que se encontraba incluida dentro de la pagina web de la Diputación. Además de la información de horarios y aperturas, la página despliega una introducción a los 700 años de historia del Castillo haciendo especial hincapié en sus constructores y en su más ilustre inquilino, información de cada una de las salas que pueden visitarse, la agenda de eventos culturales, un vídeo con espectaculares imágenes de la fortaleza y una galería de fotos que permitirán al visitante preparar su visita.

Además, la página ofrece la posibilidad de adquirir las entradas de forma online, lo que agiliza la entrada y ofrece una mejor experiencia al visitante que en los días punta de verano sufrían las molestias de las colas para la compra de entradas.

El enriquecimiento a la visita del Castillo es otra de las claves más importantes de la puesta en marcha de estas nuevas herramientas. Así, se ha puesto en marcha la audioguía del Castillo y los Jardines a través de App en las plataformas AppStore y GooglePlay que permiten al visitante, de forma gratuita, la descarga de la información histórica de cada una de las salas, en castellano, valenciano, inglés, francés y alemán.

“De esta forma y a través de cualquier dispositivo móvil el visitante puede leer o escuchar la historia de cada uno de los 40 puntos visitables del recorrido”, ha indicado Sales.

La Diputación además ha puesto a disposición del visitante un punto wifi, también gratuito, para la descarga de la aplicación para aquellos visitantes que no hayan efectuado ésta con antelación o no dispongan de cobertura de datos en su dispositivo.

Cabe señalar que este servicio no sustituirá a las visitas guiadas tradicionales que se llevan a cabo normalmente durante los meses de verano sino que las complementa, viéndose, además reforzado por las visitas guiadas teatralizadas que a modo de pequeña representación mostrarán a los visitantes pequeñas escenas de lo que pudo ser la vida diaria de los habitantes del Castillo y cuyo calendario de representaciones puede consultarse en la agenda de la página web.