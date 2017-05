El Cervantes repetirá el voto a la continua por irregularidades

La Conselleria de Educación ha detectado «graves irregularidades» en la votación de la jornada continua en el colegio Cervantes de Nules --donde salió el sí-- que «vician el resultado de la consulta a las familias», ya que «hay sufragios introducidos en la urna de personas que no constan en el censo». Lo dice el director general de Política Educativa, Jaume Fullana, en una notificación a la dirección del centro, a la que obliga a reiniciar el proceso y repetir los comicios, el próximo viernes 19, in extremis, apenas tres días antes de arrancar el trámite de admisión para que las familias que quieran entrar puedan elegir sabiendo si finalmente habrá cambio de horario escolar o no.

Este lunes se reactiva la tramitación. Fullana recuerda que, «de acuerdo con la normativa vigente, se debe informar a las familias de la repetición de la consulta y publicar el censo provisional el día 15» para que todos los padres comprueben que están cara al definitivo, que se colgará el jueves 18, a 24 horas de la segunda consulta en apenas un mes.

Fue un grupo de padres el que, tras la votación, solicitó una revisión al centro y alertó a la inspección educativa, que abrió un expediente al ver que habían votado personas que no constaban en el censo. Según estas mismas fuentes, y tras la posterior investigación a la que ha tenido acceso Mediterráneo, el real del Cervantes es de 230 padres, pero solo 203 constaban en acta. Otros 15, pese a no estar inscritos, votaron igualmente, apelando a que sus hijos están escolarizados en el colegio, y a ellos se suman otros 12 más, también fuera de las listas, que no acudieron ese día.

EDUCACIÓN VIGILARÁ // En el Cervantes salió el sí al cambio de jornada, con 121 votos a favor del censo inicial de 203 inscritos, el 59,6%, por encima del 55% requerido por la Conselleria. Pero si se hubiera hecho con el real, de 230, esos 121 votos hubieran dado un escrutinio del 52,6%. Es decir, hubiera salido el no.

Los padres se quejaron, asimismo, desde el minuto 1 tras la votación, del alto porcentaje de voto diferido, de hasta un 40%. Y, tras la denuncia, se activó el mecanismo de alegaciones con la Conselleria y se abrió la investigación de la Inspección, que el día 19 vigilará el proceso.