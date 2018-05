El colegio Regina Violant se enquista y los padres manifiestan su irritación

Preocupados y enfadados. Así se manifestaron ayer desde la Ampa del colegio Regina Violant de Almassora en un comunicado en el que denunciaron que, según les informó el director territorial de Educación, Robert Roig: «Torrescámara no está de acuerdo con la indemnización propuesta, lo cual significa que no se puede adjudicar aún el nuevo proyecto».

Fuentes de Educación aseguran que «en ningún caso hay obstáculos ni bloqueo con la constructora y la liquidación será inminente. Tras ello, se iniciará el proceso de licitación de las obras». Además, defienden que «estamos en contacto permanente con la comunidad educativa del Regina».

Un intercambio de afirmaciones que llega tres meses después del anuncio de desbloqueo, que se anunció el 6 de febrero por parte del conseller Vicent Marzà. Ese día señalaron que la mercantil abonaría a la Generalitat 245.838 euros por la no ejecución del centro educativo durante más de un año, así como que no presentaría alegaciones para evitar un conflicto judicial. A día de hoy, no hay avances constatables relativos a este asunto.

Ante ello, los padres mostraron irritación por no saber en qué punto se encuentra la problemática. «Pese a los intentos de reunirnos con el conseller Vicent Marzà para saber de primera mano la situación y resolver muchos interrogantes, el más importante, cuándo tendremos colegio, solo encontramos silencio y llamadas telefónicas de otros interlocutores», tal y como recalcaron.

Además, aprovecharon sus quejas para instar a la compañía a contactar con ellos, «por si consideran oportuno matizar la versión ofrecida por Educación», con relación a las supuestas novedades aportadas por Roig.

PROTESTAS // La Ampa avanzó que los próximos días realizarán actos reivindicativos ante esta parálisis. «Nuestros hijos siguen enclaustrados en barracones viejos e inseguros, con goteras, sin gimnasio, sin instalaciones dignas. Tampoco tenemos esperanzas de que Marzá se reúna con nosotros. Desde que visitó el centro para proclamar la inminente licitación, no hemos vuelto a tener noticias de quien consideramos es la única persona que puede responder y tranquilizar a las familias», tal y como destacaron.

Las buenas noticias de principios de año contrastan con la resignación actual de los padres por la incertidumbre que viven. «No sabemos cuándo se producirá el acuerdo, no sabemos cuándo podrá licitarse el proyecto, no sabemos cuándo se reanudarán las obras y no sabemos cuándo tendremos un cole digno».

paralización // Hace más de tres años, concretamente el 27 de marzo del 2015, el colegio Regina Violant salía a concurso público por un importe de 6.929.490,11 euros. La adjudicación formal se efectuó el 21 de diciembre de ese año, con una baja de 1,7 millones, y arrancaban las actuaciones el 28 de junio del 2016. Siete meses después, el 26 de enero del 2017, la contratista, la compañía Torrescámara, comunicaba a la Conselleria de Educación la suspensión de la ejecución.

Con esta cronología, la paralización está cerca de alcanzar los 16 meses, a pesar de las reivindicaciones del Ayuntamiento y la comunidad educativa local.

Marzà mantuvo prudencia tras el anuncio de febrero, esperando un reinicio de las actuaciones el próximo curso. «Aunque los procesos son lentos, no queremos realizar promesas, sino hacer el trabajo como toca para solucionar el problema», aseveró.