Compromís rechaza ceder concejalías a PSPV y Se Puede

Compromís per Borriana quiere acabar la legislatura con las concejalías que actualmente gestiona y no se propone ningún margen de negociación con sus socios de gobierno. El portavoz de esta formación, Vicent Granel, fue claro en este sentido. «Las carteras que tiene Compromís se quedan en Compromís». A pesar de que está próxima la revisión del pacto Acord per Borriana del ecuador de la legislatura y también de la sustitución de una concejala, el partido quiere seguir con las mismas áreas y no tiene previsto cederles ninguna a sus dos socios, PSPV y Se Puede.

«Nos vemos capacitados y con muchas ganas de trabajar por el pueblo», remarcó el edil, quien añadió que si, en su momento, eligieron dichas regidurías de gestión es «porque sabemos que podemos trabajar bien en todas estas materias». Los departamentos que ostentan actualmente los ediles nacionalistas burrianenses son Cultura, Deportes, Turismo, Agricultura, Igualdad o Promoción Económica, entre otros.

reunión del pacto // A pesar de que Granel trató de evitar utilizar la palabra «innegociable» para estas materias, sí que apuntó que, en el ámbito del equipo de gobierno, «no nos han pedido nada» y que la comisión del pacto integrada por tres representantes de cada partido, Compromís, PSPV y Se Puede todavía no se ha reunido para analizar la marcha del mismo. Granel sí que valoró el año y medio de legislatura, asegurando que cree que se ha conseguido mostrar un gran cambio en aquellas concejalías que son competencia de Compromís. «Estamos siguiendo el programa con el que nos presentamos a las elecciones y, dentro del partido, tenemos unas comisiones sectoriales en las que se comenta lo que se hace y que vela para que todo se adecúe al programa», indicó el portavoz de la formación.