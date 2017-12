El consorcio de la zona sur rechaza quitar la tasa de basura de garajes

Los almacenes y garajes de menos de 200 metros que no tengan ningún uso deberán pagar la tasa de basuras. Así se aprobó ayer en la reunión del consorcio de residuos de las zonas III y VIII, que comprenden las comarcas castellonenses del Alto Palancia y la Plana Baixa, al desestimarse la exención de este impuesto que habían alegado desde la Diputación.

El diputado de Sostenibilidad y representante de la entidad provincial en el organismo, Mario García, critica «el afán recaudatorio que se desprende de esta nueva tarifa, ya que no exime de pagar a estos locales que no generan desechos». «Es tremendamente injusto que estos espacios, que no cuentan con actividad ni, por lo tanto, residuos, que se corresponden con cocheras y graneros de municipios del interior especialmente, tengan que cumplir con un abono que no les corresponde», añade. Y sentencia: «Con un presupuesto como el que tiene el consorcio, de 11,6 millones de euros, no entendemos que se penalice estos locales de esta manera. Había margen suficiente como para haber incluido las mejoras que habíamos presentado».

En ese sentido, destaca: «El año pasado nos abstuvimos y dimos un voto de confianza a la presidencia del ente al informarnos de que se iban a mejorar las tasas». «Ahora, al ver que esas promesas no se han llevado en los términos que consideramos justos, votamos en contra», dice.

MEJORAS / No obstante, el diputado se muestra optimista en cuanto a los cambios introducidos en las tarifas «gracias a las alegaciones presentadas y que recogían las demandas de la Federación de Empresarios del Alto Palancia».

«Ya frenamos la subida de la tasa de recogida de residuos para las viviendas, con la presión de la Diputación y de los ayuntamientos, y ahora hemos logrado que las aplicadas a los comercios se adapten más a sus características», argumenta el representante del gobierno provincial.