Denuncian deficiencias y falta de personal en el colegio Baix Maestrat

El colegio de educación especial Baix Maestrat de Vinaròs se ha beneficiado en los últimos meses varias actuaciones, como el cambio de ventanas para mejorar el aislamiento o la instalación de columpios adaptados gracias a un convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento. Sin embargo, siguen siendo insuficientes.

Así lo denuncia el AMPA del centro que, aunque agradece las últimas actuaciones, también recuerda que son necesarias inversiones de mayor calado para optimizar la calidad de vida de sus hijos en este centro escolar, mientras no se construya una nueva instalación en el casco urbano, que es su objetivo, dadas las importantes deficiencias constructivas y la mala ubicación del actual, junto a la vía del tren.

CARENCIAS // También insisten en que las deficiencias del colegio, que tiene 35 años, siguen siendo muchas, lo que consideran «injusto». Como explica la secretaria de la entidad, Amparo Palau, hay carencias de accesibilidad, ya que las rampas no cumplen la normativa vigente y «son un peligro».

Tampoco se ajusta el mobiliario, tanto de las aulas como del comedor, dificultando el acceso de las sillas de ruedas a las mesas. Por otra parte, las clases no se encuentran preparadas con las nuevas tecnologías, «las cuales serían muy beneficiosas y necesarias para el aprendizaje y su adaptación a la sociedad». La asociación de padres también recuerda que en el patio no hay lavabos y que los existentes no son los adecuados.

Palau lamenta, asimismo, que en el centro de Vinaròs «faltan educadores, ya que en estos momentos hay cinco profesores para 64 alumnos, una media muy inferior a otros colegios de la Comunitat». Además, el centro tampoco cuenta con servicios de logopeda ni fisioterapeuta.