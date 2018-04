Donald Trump Jr., de caza por la frontera de Castellón

Donald Trump Junior, hijo mayor del presidente de Estados Unidos, escogió para cazar el pasado fin de semana la zona de Els Ports de Beceite, en el límite de la provincia. El primogénito del magnate americano estuvo por cotos ubicados en las montañas fronterizas entre Castellón, Tarragona y Teruel, practicando una de sus aficiones favoritas y disfrutando del entorno y la gastronomía de municipios como Mora de Rubielos.

El propio Trump contaba su aventura mediante Instagram, donde cuenta con más de 1.100.000 seguidores. En la conocida red social relató lo «escabroso y único» de los montes del territorio. Mencionaba también las gratas jornadas vividas en la comarca del Matarranya, vecina y con rasgos muy parecidos a la castellonense de Els Ports. «Un paisaje y un terreno realmente increíbles aquí en España», destacó.

El también empresario estadounidense, vicepresidente de The Trump Organization, aparece acompañado en algunas de las fotografías, que compartió en sus publicaciones, con dos conocidos guardas de caza españoles: Pablo Carol y Joaquín Vadillo, que gestionan la empresa Wildhuntingspain. Y es que esta zona cinegética, que une a tres provincias, es un punto muy solicitado por aficionados al mundo de la caza, sobre todo de cabra hispánica y macho montés, entre otras especies salvajes.

Durante su estancia, Trump Jr. aprovechó para hacer turismo y degustar platos típicos, paralelamente a sus salidas como cazador en puntos como la sierra de Gúdar. Y cerca de Morella se fotografió con ropa de camuflaje junto a una construcción para pastores hecha con la técnica de piedra en seco, típica en el interior de Castellón. «Entré en esta casa de campo muy fresca en las montañas de Beceite con algunos de mis amigos. Me dijeron que ha estado aquí por siglos... Ya no se construyen cosas como antes se hacía», explicó.

Su presencia levantó gran expectación, aunque se intentó guardar con secretismo en el hotel La Trufa Negra de Mora de Rubielos. Sus publicaciones y la fuerte seguridad desplegada, con presencia de agentes estadounidenses, no pasaron desapercibidos entre los vecinos de Nogueruelas o Beceite.



Foco cinegético de famosos



La relación de personas famosas y mediáticas con las montañas del norte de Castellón y de los vecinos montes de Aragón no es nueva. Afamados jugadores de fútbol, como el reconocido delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, estuvo unos días de caza por Morella, en busca de cabras hispánicas y pernoctó en el céntrico hotel Rey don Jaime. Otro de los habituales de esta zona de la provincia es el torero Jesulín de Ubrique.