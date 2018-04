El Pilotó vuelve a alzarse en Nules después de 106 años

Quienes asistieron a la I Trobada de Colles de Dolçainers i Tabaleters celebrada en el marco de la tercera edición del Nules Sona tuvieron la oportunidad de ser partícipes de un momento histórico: la recuperación, por parte de la Conlloga Muixeranga de Castelló, de la figura conocida como El Pilotó, originaria de esta localidad, que la vio alzarse por última vez en octubre de 1912.

La inquietud de algunos miembros de esta agrupación de Castelló por «recuperar y difundir el patrimonio cultural» de la provincia, entre los que se encuentra Enric Sorribes, actual presidente de la Federació Coordinadora de Muixerangues del País Valencià, se plasma en las constantes investigaciones sobre este tipo de expresiones populares. Un buen día dieron con una documentación que hacía referencia detallada a una figura humana que se realizaba en Nules, «que se caracterizaba por ser redonda y tener 8 bajos, 4 segundos, 2 terceros y un niño o niña para culminar».

EL ORIGEN / No tardaron en tratar de incorporarla a su repertorio, no sin antes buscar el asesoramiento del cronista oficial de la Vila, Vicent Felip Sempere. El estreno, tras muchos ensayos y depurar las cuestiones técnicas, se produjo hace dos años «el segundo domingo de octubre, en las fiestas de Moncofa, coincidiendo con el mismo día en que se realizó por última vez más de cien años antes». Pero en Nules todavía no la habían ejecutado aún.

Sin restar protagonismo a las siete collas de dolçainers i tabaleters participantes en el encuentro, unas 80 personas, fue inevitable que la expectación fuera máxima, tanto para los miembros de la muixeranga, como para cuantos eran conscientes de la relevancia histórica del momento en el que La Nulera se alzó. Hoy en día esa misma figura ya la realizan en Alicante y Torrent.