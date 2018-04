Els Pelegrins de les Useres emprenden su camino a Sant Joan

Llegó el día. Hoy, a las 7.00 horas será la misa y, tras un frugal desayuno, Els Pelegrins de les Useres parten para recorrer el camino ancestral hasta Sant Joan de Penyagolosa y completar una tradición de sus antepasados.

Los 13 elegidos tienen una media de edad de 41 años (el más joven tiene 28 y el mayor, 55). Durante esta semana celebraron el triduo. Fueron tres días de rezos y reflexiones que el párroco de les Useres oficia a los peregrinos y a los coordinadores del recorrido. Además, ayer desvelaron que Jesús Herrero Bellés es el guía.

COMITIVA // La procesión la conforman el sacerdote, tres cantores, tres clavarios, el guía, 12 peregrinos, el depositario, cocineros, ayudantes y un representante del consistorio. No faltarán las carregues, los mulos o caballos permitidos que transportan todo lo necesario. Sin olvidarnos de les promeses, personas que aunque la mayoría no tengan vínculo familiar con la localidad, y por ello no pueden salir de peregrinos, les siguen en el mítico camino, así como cientos de senderistas simpatizantes de esta ancestral ruta.

Tras salir de los límites del casco urbano de les Useres, los caminantes procederán a calzarse para emprender el legendario recorrido hacia Sant Joan de Penyagolosa, siendo cada vez mayor el número de público que les despide y, sobre todo, el que les esperará mañana, reflejándose el incremento de expectación que despierta el hecho cada año.

Empieza así una de las peregrinaciones más auténticas y admiradas que existen en España, acaparando les Useres, cada último viernes de abril, el protagonismo en este ámbito de la Comunitat Valenciana. Es, sin duda, la rogativa por excelencia de la provincia, declarada Bien de Interés Cultural, y cuyo camino está reconocido como Monumento Natural por la Generalitat.

13 AFORTUNADOS // Los escogidos este año para hacer de pelegrins, como avanzó Mediterráneo son: Jesús Herrero, Ignacio Sabater, Rafael Quiroga, Héctor Borrás, Javier Sebastia, Oscar Gil, Joaquín Gasch, Roberto Gil, Esteban Gasch, Rafael Marco, Héctor Gil, Aurelio Fabra y Bruno Torner.