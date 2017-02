Entrevista a la reina de fiestas de Almassora: «Siempre he admirado a mis antecesoras»

Desprende felicidad. El motivo es compartido. Paula cuenta los días para recibir la banda de reina, la número 56 de Almassora. Alba Caravaca Bernal, Irene Delgado Puig, Mónica Moral Grifo y Andrea Sánchez Giménez la acompañarán como damas.

--<b>Es la reina de Almassora 2017. ¿Lo ha asumido ya?</b>

--Cuando me trasladaron por primera vez la propuesta, la verdad es que no me lo creía. Después vinieron la alcaldesa, Susanna Nicolau, y la concejala de Fiestas, Isladis Falcó, a mi casa a confirmar mi elección y entonces dije: «¡Es verdad» Me hace mucha ilusión, al igual que a mi familia, sobre todo a mi hermano pequeño.

<b> --Tiene antecedentes familiares como representantes festivas. ¿Qué consejos le han dado?

</b>--Mi prima, Mireia, fue reina del año 2010, y otra prima, Marta, fue dama en el 2005. Me han dicho que lo disfrute al máximo, que todo es inolvidable. Por cierto, que en las dos ocasiones fui una de las niñas encargadas de portar las bandas.

<b> --¿Era la primera vez que se vestía de labradora?</b>

--No, porque en 2001, con un año, ya salí al traslado y ofrenda a Santa Quitèria y he seguido participando. Este año será especial.

<b> --¿Cómo afronta este año?

</b>--Con alegría e ilusión, pero todavía no me he planteado como será. Cuando mi prima Mireia fue reina estuve a su lado en todo momento y lo viví como si fuera yo. Sé que los actos son especiales, pero destaco especialmente la presentación y el 22 de mayo, día de Santa Quitèria.

<b> --¿Y respecto a sus estudios?</b>

--Estudio primero de Bachiller en el IES Álvaro Falomir. Me esforzará para aprobar el curso. En cuanto a mi futuro, quiero estudiar Magisterio Infantil.

--<b>¿Qué aficiones tiene?</b>

--Me encanta montar a caballo y tengo uno, que se llama Duque. Además me gusta quedar con mis amigas o ir al cine.

--<b>El centenario de CaixAlmassora, de la que su madre es directora general, hará más especial el reinado…</b>

--La verdad es que sí y también tiene algo que ver con mi elección como reina justo en este año. Conozco a todos los trabajadores y será bonito compartir el aniversario con ellos.

--<b>¿Qué significa para usted la figura de la reina?</b>

--Siempre he admirado a las mujeres que han ocupado el cargo, pero no pensaba que yo también lo sería aunque tenía la ilusión.

-- <b>Toda reina tiene su corte. ¿Conocía a las cuatro jóvenes elegidas como damas 2017?

</b>--Las conocía a todas, menos a Alba. Y, además, entre ellas está mi mejor amiga, Mónica. Seguro que este año las cinco compartimos grandes momentos.