Galí: "En los hospitales de Castellón me enseñaron a ser una paciente con cáncer"

La alcaldesa de Almassora, Merche Galí, ha relatado esta mañana su experiencia personal en la conferencia La perspectiva del paciente oncológico frente al cáncer. Tengo cáncer, ¿y ahora qué?, invitada por el Colegio de Enfermería de Castellón. Galí ha compartido con los asistentes al congreso celebrado en la Universitat Jaume I su proceso para combatir el cáncer de mama que le fue diagnosticado meses antes de acceder a la alcaldía de Almassora.

En su relato ha destacado la labor de los profesionales sanitarios del Hospital Provincial y General, “desde que sentí que me partía un rayo cuando me dieron el resultado de las pruebas hasta que fui dando pequeños pasos hacia la recuperación con la quimio y la operación”. “Desde el primer momento acepté la ayuda psicológica, porque si algo he aprendido es que tenemos que dejarnos ayudar más, ya que creo que la superación del cáncer es un proceso integral”, ha destacado.

La primera edil de Almassora ha agradecido la invitación para actuar como ponente y clausurar estas jornadas, en las que ha aprovechado para reconocer la labor del equipo médico y enfermero de ambos hospitales. “Siempre recibí una atención exquisita, una sonrisa cuando más falta me hacía y una buena dosis de realidad mientras los más cercanos intentaban decirme que todo iba a ir bien, porque era su manera de ayudarme, pero la verdad es que nada iba bien, justamente mi vida era un caos”, ha reconocido. “Detalles que pueden parecer banales como elegir una peluca o enseñarme a pintarme las cejas tuvieron tanta importancia como controlar la fiebre”, según sus palabras.

“Sentí la terapia como un acogimiento y ahora todos vosotros”, ha indicado al público, “sois parte ya de mi familia porque sentí el acogimiento como un consuelo muy grande y aprendí a ser no una enferma de cáncer sino una paciente, una persona que tenía cáncer”, ha señalado. En este sentido, la alcaldesa ha relatado el trance personal de trasladar la noticia a la familia y a los compañeros del equipo de gobierno “sin dejar que la enfermedad controlara mi vida, sino yo a ella y poder continuar con mi carrera profesional hacia la alcaldía de Almassora a la que tanto esfuerzo había dedicado”.

Al tiempo, la primera edil ha incidido en la responsabilidad de las administraciones públicas en la reserva de fondos para la investigación “porque cuando pisas por primera vez la planta de Oncología te das cuenta de que no somos unos pocos, sino muchísimos, y que es imprescindible reducir el alcance del cáncer en la población”.