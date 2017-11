Que el agua está íntimamente ligada con la historia y el desarrollo de la Vall d’Uixó es una evidencia que nadie pone en duda. Son múltiples las referencias que apuntan a que la Font de Sant Josep ha marcado cada uno de los pasos que los diferentes pobladores de esta zona han dado desde que se tiene conocimiento y su huella ha quedado escrita no solo en su principal fuente de promoción, les Coves de Sant Josep, sino también en un patrimonio que se reparte por su término municipal y por el casco histórico, hablando de un pasado indispensable para comprender bien lo que la ciudad es en el siglo XXI.

Y las fuentes están de actualidad porque no son pocas las que se reparten por la población. Y es que hasta no hace demasiado tiempo era costumbre encontrarse con los vecinos en la calle mientras se abastecían del líquido elemento. Un sistema hídrico que conectaba manantiales como el de la Anohueret, con el pueblo y que, aunque ahora no tienen la misma utilidad, conserva un valor etnológico indiscutible que el Ayuntamiento quiere preservar.

Ayer lo explicaban los concejales de Cultura, Urbanismo y Medio Ambiente, David Lluch, Francesca Bartolomé y Fernando Darós, respectivamente. Dando por bueno un reciente anuncio al respecto, informaron de que el plan diseñado para recuperar y rehabilitar seis surtidores históricos de la Vall se va a poner ya en marcha.

Los dos primeros en los que se actuará serán la Font de Julià y la de la Mercé. De hecho, aseguraron que «el equipo de restauradores está trabajando en el taller en la adecuación de varios elementos y la próxima semana lo harán ya in situ». Pero al tratarse de una inversión total de 25.000 euros, el resto de las intervenciones no se harán esperar y afectarán a las de Els Dolors, Sant Vicent, d’Olivera y el Ángel.

Un complemento

La idea no es únicamente que presenten de nuevo su mejor aspecto. Como detalló David Lluch, pretenden «devolverles su fisonomía, su valor artístico y que se puedan volver a utilizar».

Porque nada hay más amable que, en un día de calor o cuando aprieta la sed, encontrarse en una calle con una fuente y poder beber de ella. De otra manera perdería su sentido, aunque conserve su pasado. Y esa es la clave de este proyecto, que se enmarca en otro más amplio llamado el Camí de l’Aigua. Un plan turístico que reivindica lo que la Vall tiene que ofrecer a los turistas como complemento idóneo al río subterráneo.