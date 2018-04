Las incidencias por un local de ocio llevan a Nules a pedir ayuda policial

Nules no es conocido por tener una gran oferta de ocio nocturno, apenas algunos locales, pubs en su mayoría, regidos por los horarios de cierre habituales en estos casos. Solo cuentan con un negocio que podría considerarse una discoteca, situado en la zona de la Senda Mitjana, y el Ayuntamiento se ha visto abocado a pedir la colaboración de la Guardia Civil y Policía Autonómica para controlar las incidencias que se producen cada fin de semana y vísperas de festivos.

Como ha podido saber Mediterráneo de fuentes municipales, los problemas que se registran son múltiples, en su práctica totalidad en la vía pública, no dentro del establecimiento. «Peleas a altas horas de la madrugada y conducción temeraria bajo el efecto de sustancias ilícitas», apuntan. Circunstancias que se concentran entre las 6.00 y las 6.30 horas, «cuando suelen cerrar».

La respuesta policial hasta el momento ha consistido en establecer puntos de verificación del tráfico en los accesos con el objetivo de «garantizar la seguridad vial». Sin embargo, ante las quejas de vecinos y propietarios de negocios colindantes --esta discoteca se encuentra en un polígono industrial terciario--, y la creciente preocupación que determinadas incidencias han generado en el consistorio, se ha considerado oportuno solicitar la colaboración de la Guardia Civil y la policía de la Generalitat valenciana, «para garantizar la seguridad y el orden públicos dentro del ámbito de sus competencias», indican.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Desde el consistorio se considera indispensable para controlar esta situación «que se respeten los horarios de cierre, la prohibición de entrada a los menores de edad y un mayor control sobre el consumo de ciertas sustancias», que estarían detrás «de conducciones que pueden poner en riesgo la integridad y seguridad de los usuarios de la vía pública».

Consultado sobre esta cuestión, el director general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, recordó que en este tipo de cuestiones, «son los alcaldes y las plantillas de las policías locales los que mejor controlan este ámbito competencial», de ahí que, para poder coordinar acciones conjuntas se articulen «las juntas locales de seguridad, que presiden los munícipes», en las que participan los agentes implicados, «a conveniencia de las necesidades del municipio».

Estas problemáticas «tan puntuales» requieren, al parecer de Ángel, un análisis detallado «porque no se pueden conculcar derechos fundamentales. Así, aunque la convocatoria de una junta local extraordinaria no sea preceptiva, se puede hacer cuando el alcalde quiera, me consta que el subdelegado es muy receptivo al respecto». De manera que, desde la administración autonómica se emplaza a la Alcaldía de Nules a convocar una reunión, de carácter oficial, donde se pueda «ofrecer asesoramiento administrativo y jurídico, con la asistencia de los técnicos municipales».

Ángel concluyó afirmando que «el papel de los alcaldes nos ha permitido avanzar en materia de seguridad ofreciendo una respuesta mejor y más eficaz».