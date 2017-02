Jaque mate a la incineradora de l'Alcora

El Tribunal Supremo (TS) ha dado carpetazo a la incineradora de l’Alcora, al rechazar el recurso de la empresa Reyval contra la decisión del Consell de anular la autorización ambiental integrada para construir la planta.

La decisión pone fin a seis años de protestas y manifestaciones vecinales contra la puesta en marcha de esta instalación. Un rechazo que siempre fue avalado por el Ayuntamiento y la plataforma ciudadana personadas en la causa.

El Supremo declara en su fallo, que fue comunicado ayer a las partes, «no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Reyval Ambient SL contra la sentencia de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Comunitat Valenciana de 9 de noviembre de 2015 en el recurso nº 65/2012, condenando a la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas».

De este modo, ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia (TSJCV), que señala que el procedimiento llevado a cabo en su día por la Conselleria al otorgar la autorización fue irregular, que es lo que defendieron siempre el consistorio y la Plataforma No a la Contaminació, en representación de los vecinos. En este sentido, resaltan que no se expusieron al público las modificaciones sustanciales del proyecto, por lo que no se pudieron recurrir.

«La anulación de la autorización es una gran noticia, que todos esperábamos, después de tantos años de lucha contra la incineradora. Es un éxito colectivo, de todo el pueblo. Finalmente, se ha hecho justicia», apuntó el alcalde, al tiempo que avanzó que ya se ha puesto en contacto con la Conselleria para pedir la ejecución de la sentencia.

Desde la Plataforma No a la Contaminación y de la Asamblea No a la Incineradora de l’Alcora han agradecido a todas las personas que, desde el principio «han participado en esta lucha larga y difícil por la defensa de la salud de los ciudadanos».

La semana que viene el Ayuntamiento convocará a la comisión de seguimiento de Reyval, formada por todos los grupos políticos y los colectivos vecinales, para tratar que la resolución sea efectiva.