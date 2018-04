El juez desestima el recurso del PP de la Vall por falta de información

El PP de la Vall d’Uixó sufre un varapalo judicial después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón haya desestimado el recurso interpuesto por la concejala popular en la Vall d’Uixó Elena Vicente-Ruiz en relación a las acusaciones de negación de información por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento. Y es que la tensión que se respira de manera habitual en el salón de plenos en el capítulo de ruegos y preguntas se trasladó recientemente a los tribunales, hasta donde los populares llegaron en busca de amparo ante lo que consideraban «falta de transparencia» por parte del ejecutivo. Una acusación que queda desmontada por el fallo que dio a conocer ayer la alcaldesa, Tania Baños, ante los medios de comunicación.

Baños destacó: «Esta sentencia favorable demuestra que no somos un gobierno para nada opaco ni ocultamos datos a la oposición». «No lo dice ningún partido político, sino una jueza, que nos ha dado la razón como hizo en su día el Síndic de Greuges», añadió la munícipe valldeuxense.

Y es que antes de acudir a la justicia el Partido Popular vallero remitió un escrito de queja al defensor del pueblo valenciano.

En este sentido, el último fallo recoge que no existe inactividad por parte de la administración frente a la solicitud de documentos. Además, en la exposición de hechos señala que no hay obstrucción al derecho de información de los diferentes grupos.

«MONTARON UNA PANTOMINA» // «El PP ha montado una pantomima, con todos los concejales en la puerta del ayuntamiento haciéndose una foto con un dosier de 100 preguntas y acusándonos de ocultar información, y ahora una jueza dice que no es así e impone el abono de las costas del proceso judicial a Vicente-Ruiz y al PP en su caso», puntualizó Baños.

Y remarcó: «Nosotros no escondemos nada porque no tenemos nada que esconder». A lo que añadió: «Los militantes populares no merecen pagar este tipo de actuaciones porque sus ediles hacen acusaciones falsas para tapar su falta de proyecto para la ciudad». Y les pidió que «dejen de poner excusas y comiencen a trabajar en beneficio de la Vall d’Uixó y de todos los valleros».

Esta sentencia es pública y «cualquier persona puede acceder a ella para comprobar que los populares faltan al respeto al equipo de gobierno y ponen obstáculos» a su gestión. «Les facilitamos respuestas a sus preguntas, pero no les gusta lo que les decimos» argumentó la alcaldesa.