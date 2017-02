Más de 500 personas se concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento de l’Alcora para reafirmar su rechazo a la incineradora, de cara al decisivo fallo del Tribunal Supremo. La reunión fue convocada por el consistorio, y las asambleas ciudadanas No a la Incineradora y No a la Contaminació.

En el transcurso del acto se hizo lectura de un manifiesto para incidir en el «rechazo a un proyecto que, después de casi seis años, sigue vigente a pesar de las palabras del gerente de la empresa, que afirma que no quiere hacer la incineradora, pero defiende el proyecto en los tribunales», tal y como recuerdan los organizadores. El próximo miércoles se reúne el Alto Tribunal para la votación y el fallo, que tendrá que aceptar o rechazar el recurso presentado por la empresa Reyval a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anulaba la autorización ambiental integrada concedida por la Generalitat en junio del 2011.

En el manifiesto recordaron a los responsables de las administraciones públicas y a los jueces que unas 5.000 personas ya mostraron su rechazo al plan de la incineradora y a la mala gestión de los residuos peligrosos en Reyval en una manifestación en Valencia, precedida de convocatorias en Castellón y l’Alcora. La oposición se debe, según denuncia la plataforma, «a la consideración de que es un proyecto peligroso, por los posibles riesgos para la salud derivados de la propia actividad, sumados a la gestión de la compañía promotora», amparada en la autorización que, según la ciudadanía y el Ayuntamiento, debe suspenderse de manera definitiva por el Supremo.

RIESGOS // En el comunicado se afirmó que «las sustancias presentes en los gases de las chimeneas, las cenizas y los residuos de la actividad son persistentes, bioacumulativas y tóxicas, con propiedades que las convierten en los contaminantes más problemáticos a los que se ha enfrentado jamás un sistema natural».

El alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, valoró «muy positivamente que, a pesar de la mala meteorología, haya sido una multitudinaria y pacífica respuesta de gente demostrando la unidad de todo un pueblo tras seis años de lucha y ya muy cerca de que la justicia le dé la razón». El PP local respaldó la manifestación, con la esperanza de que la resolución del tribunal autonómico sea ratificada por el Supremo.

Los asistentes desean que este 2017 sea ya el año en el que se confirme que la incineradora «no será una realidad» en l’Alcora y recordaron que los argumentos de la sentencia del TSJCV son «realmente contundentes», y confían que así se considere la próxima semana. El fallo anterior confirmó que el procedimiento llevado a cabo en su día por la Conselleria al otorgar la autorización fue «irregular», algo defendido siempre el Ayuntamiento y la Plataforma No a la Contaminació.

En este sentido, resaltan que «no se expusieron al público las modificaciones sustanciales del proyecto, por lo que no se pudieron recurrir». La sentencia se conoció oficialmente el 25 de noviembre del 2015, tras años de movilización social y el rechazo de la corporación municipal. A pesar de ello, Reyval Ambient S.L presentó recurso de casación.

Hace un año, el Ayuntamiento presentó ante el TSJCV la solicitud de ejecución provisional del fallo pero fue desestimada a la espera del criterio del Supremo.