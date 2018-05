Marzà pospone al próximo curso las obras del Regina

El conseller de Educación, Vicent Marzà, aseguró ayer que las obras del colegio Regina Violant de Almassora se desbloquearán el curso que viene. «Me gustaría licitar la construcción de hoy para mañana, pero hay que seguir un proceso administrativo y no se puede adjudicar a dedo. Hacemos todo lo que está en nuestra mano y entendemos que los padres estén molestos y asumimos lo que tengamos que asumir. El centro no está en las mejores condiciones y queremos que tengan uno como toca. El próximo curso se licitará y estarán en marcha las obras», afirmó. Y recordó que «quien dejó tirado el proyecto fue la empresa». «Nosotros hicimos todo lo posible para agilizar los trámites en dos años, tras nueve de gobiernos del PP en los que no se hizo nada».

Por su parte, el diputado Vicent Casanova (PP) anunció que interpelará al conseller en Les Corts «para exigir la información que se niega a las familias». El Regina también fue noticia en el Pregó de Santa Quitèria por la carroza reivindicativa de la AMPA.