El mercado de Mascarell espera que Burriana no le reste clientes

El mercado de Mascarell no teme que el nuevo Mercat a la Mar de Burriana, que se pondrá en marcha el 8 de enero en la playa del Arenal, le reste clientela. Ambos recintos abrirán sus puertas los domingos por la mañana a escasos cinco kilómetros de distancia. «No creemos que nos haga daño, nuestra competencia es la superficie comercial techada», indica Juan Jarque, responsable de Mercaplaya, empresa que gestiona las paradas de Mascarell.

Los vendedores que irán a Burriana son, en su gran mayoría, lo que montan sus puestos los lunes en Castellón. Según Jarque, quien también es el presidente de la Unión de Vendedores Ambulantes de Castellón (Udeva), los vendedores de Mascarell no tienen previsto marcharse a la localidad vecina. La diferencia entre ambos recintos, de similar capacidad, es que el de Burriana cerrará en verano y su gestión es municipal. No obstante, en caso de no funcionar, Mercaplaya puede para cambiar de día en Mascarell. El portavoz de Udeva asegura que el hecho de que haya 500 paradas a cinco kilómetros de distancia supone que esta zona sea en domingo el área comercial al aire libre más grande del país.