Con la mirada en la meta

Un deportista mítico, Muhammad Ali, dijo en alguna ocasión que quien no tiene la valentía de asumir riesgos, no logrará nada en la vida. Y si hay algo que no se le pueda reprochar a la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, independientemente de las coincidencias o divergencias que cada cual sostenga con sus ideales políticos, es que no tenga la resolución de marcarse retos.

El más reciente tiene mucho que ver con una de sus aficiones más conocidas: la práctica del deporte. Y es que Baños se comprometió a participar en la Woman Trail que se disputará en su municipio el próximo 24 de junio, por lo que lleva cerca de mes y medio entrenándose junto a otros corredores bajo la supervisión de un conocido atleta local, Fernando Mendieta.

Correr parece una constante en la vida de la que se convirtió hace tres años en la alcaldesa más joven de España. Pero no persigue logros de forma atolondrada. De hecho, no quiere vencer a cualquier precio, sino «completar la carrera», porque «lo más importante del desafío es el camino».

Con experiencia previa en competiciones urbanas para aficionados, Tania Baños quiso prepararse convenientemente para la montaña, «no es lo mismo, es más duro». Para ello eligió al equipo que se formó en el Repte 5k, un programa diseñado por la concejalía de Deportes para preparar a mujeres que participaban en las clases de gimnasia de mantenimiento para que pudieran disputar pruebas como la 5k, la Woman Trail o la San Silvestre con un buen crono.

Algunas de aquellas mujeres siguen entrenándose, «porque esta forma de correr es más que hacer deporte, te permite compartir experiencias con otras personas».

PARAJES SINGULARES

No hay mejor manera que conocer el resultado de una apuesta política, que pisar el terreno. Y para sus entrenamientos escoge las nuevas sendas periurbanas creadas en la Vall d’Uixó.

En este punto, la deportista se queda en segundo plano y Baños exhibe a la política que lleva dentro al destacar la oportunidad que ofrecen itinerarios de montaña como la Senda Quistel, la recuperada en la pinada de Sant Josep por la Vall Verda a través de un convenio, o la más reciente, la que ha restaurado parte de la línea bélica XYZ. Para la máxima responsable municipal son lugares que permiten la práctica del senderismo y del deporte, al tiempo que «nos acercan a uno de nuestros valores, nuestro entorno, que debemos reivindicar como un valor turístico que, en buena medida, explotan y potencian las carreras de montaña».