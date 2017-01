Moncofa busca atar el Electrosplash tras anunciar su marcha de Vinaròs

La organización del festival de música electrónica Electrosplash ha decidido de forma definitiva marcharse de Vinaròs, después de tres años, y Moncofa se postula como posible destino. Los contactos entre la promotora y el Ayuntamiento siguen en marcha. La decisión final depende de la empresa organizadora, dado que la cuenta atrás ya ha comenzado, porque las fechas para su celebración están marcadas para el primer fin de semana de julio, es decir, dentro de medio año.

Dado el avance en las negociaciones, el Ayuntamiento moncofense cuenta con una asignación presupuestaria para este mismo ejercicio. Los contactos se iniciaron después del verano y los promotores conocieron in situ los terrenos de propiedad municipal, con una extensión de 5.000 metros cuadrados. Este amplio solar se encuentra situado a escasos 100 metros del mar, en una zona muy poco edificada y masificada, que está bastante separada del casco urbano de la playa.

Otro de los puntos positivos es que, por unanimidad, la corporación municipal ha dado luz verde a la celebración de este tipo de eventos, con el objetivo de atraer visitantes y promocionar turísticamente esta localidad costera.

cautela // De todos modos, a pesar de que las negociaciones continúan, desde la organización se asegura que aún no está decidido su destino. Su gerente, Vicente Salvador, remarcó ayer que todavía es «pronto para hablar de esto» y lo dirán «a su debido tiempo». «Hay varias opciones, pero a día de hoy no hay ninguna totalmente cerrada. Falta la reunión final, por eso no podemos decir nada», concretó. Salvador señaló que la determinación de no continuar en Vinaròs ha sido debida a las discrepancias con el gobierno local. «Nos hemos ido porque no ha habido sintonía. No nos hemos sentido valorados. El pueblo nos quería y nos consta, pero los políticos no», concluyó.