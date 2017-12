Navarro entrega al fiscal la copia del audio con Aguilera y no el original

El edil de Se Puede Burriana, Manel Navarro, que denunció ante la Fiscalía de Castellón unas presuntas presiones por parte de la portavoz de Cibur, Mariola Aguilera, para incitarle al transfuguismo, ha aportado una copia de la grabación de la conversación en una memoria flash. Un audio que no presentó en el momento en el que hizo públicos los hechos.

El miércoles, en su comparecencia ente el fiscal, dio algunos detalles de la grabación, como su duración y que la hizo con el teléfono móvil del Ayuntamiento que utiliza por ser concejal, pero no la llevó, por lo que se le requirió hacerlo al día siguiente.

Con todo, Navarro no ha entregado el audio original sino una copia de una versión guardada en una memoria USB. Ahora es el fiscal el que debe valorar la legalidad o no de esta prueba, a la que parece que le faltaría no menos de la mitad de la conversación que mantuvo el edil en el despacho profesional de Aguilera, ya que ambos han reconocido que la charla se prolongó por espacio de más de dos horas.

El asunto se retomará la próxima semana en la que, entre otras cuestiones, se tomará declaración a la propia Aguilera, quien estaba citada para esta semana, pero finalmente se decidió suspender su comparecencia al prolongarse más de lo esperado la protagonizada por Navarro.

PIEZA CLAVE // La reunión entre el edil de Se Puede Burriana y la concejala de Cibur, registrada presumiblemente con el teléfono móvil del primero, es la pieza clave en la que se sustenta la argumentación de este, como también lo son los mensajes que desde el PSOE y Compromís se han vertido en los últimos días contra los grupos de la oposición a los que han venido acusando de instigar una moción de censura «tratando de aprovechar una necesidad económica de un edil del equipo de gobierno». Unas acciones que tildan de «mezquinas».

Por su parte, la alcaldesa, Maria Josep Safont, reconoció esta misma semana que Navarro le informó de su situación económica, a lo que respondió que se mantendría el compromiso de congelar las retribuciones de los ediles.