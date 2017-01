No más cortes de luz y agua en los hogares de Almassora

El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almassora ha elaborado unas bases reguladoras de las ayudas para luchar contra el empobrecimiento energético, que se harán públicas próximamente. El texto especifica las condiciones que deben acreditar los hogares que se acojan a este plan, unos requisitos que quedan así recogidos de manera independiente de los de las Prestaciones Económicas Individuales (PEI).

Tal como ha explicado la edil del área, Diana Belliure, la existencia de estas bases permitirá “regular la concesión de estas ayudas específicas y agilizar su tramitación, ya que suele ser habitual que los técnicos cuenten con poco margen de tiempo para evitar los cortes”. “El número de intervenciones que el departamento realiza en esta materia demuestra es un problema social frecuente al que, con la creación de estas bases, garantizamos hacer frente durante el tiempo que sea necesario”, ha manifestado la concejala.

Así pues, tal como recoge el documento, los vecinos que recurran a estas ayudas deberán estar empadronados en Almassora y pertenecer a unidades familiares de convivencia, que en el momento de la valoración de la necesidad, no superen la cuantía mensual per capita del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para la solicitud, deberán aportar en Servicios Sociales una copia del DNI de todos los miembros de la familia que cuenten con este documento y los recibos que no puedan atender, así como otros documentos adicionales tales como el contrato de alquiler si lo tienen o la tarjeta de demandante de empleo.

El consistorio ya ha iniciado el proceso de renovación de los convenios que suscribió en 2015 y 2016 con Iberdrola, FACSA y Gas Natural-Fenosa, de modo que pueda garantizar la cobertura a todas las familias que soliciten la intervención municipal para evitar cortes de electricidad, agua y gas. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Almassora cuenta con un partida de 27.775 euros para combatir la pobreza energética, que en el presupuesto de 2017 ha sido separada de los 222.225 euros destinados a las PEI. A finales del pasado año, las gestiones de la administración municipal habían conseguido evitar más de 30 cortes de suministro.