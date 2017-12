Nules ahorra 22.000 € este año en la climatización de la piscina

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) presentó ayer en Nules los resultados del primer ejercicio de la instalación de geotermia somera para la climatización de la piscina municipal de esta localidad, que se cifran en un ahorro de 22.000 euros anuales, evitando además la emisión de 19.000 kilos de CO2 a la atmósfera, entre otras ventajas que presenta.

Se trata de una iniciativa piloto enmarcada en el proyecto europeo E-USE(aq) Europe Wide Use of Sustainable Energy from Aquifers, cuyo objetivo principal es potenciar ampliamente en Europa el uso de la energía sostenible procedente de los acuíferos. Para ello, cuenta con el apoyo del European Institute of Innovation and Technology (EIT), en el marco de la red europea Climate-KIC, un exponente relevante en la lucha contra el cambio climático.

En el acto estuvieron presentes, en representación del Ayuntamiento, el alcalde de Nules, David García; y el concejal de Medio Ambiente, Jaume Segura; que estuvieron acompañados por el presidente de AICE-ITC, José Castellano; y la responsable de la investigación del innovador proyecto en el ITC, Alicia Andreu.

«Estamos ante un proyecto del que puede disfrutar toda la ciudadanía y en el que la población es pionera a escala internacional», manifestó el primer edil. «Nos sentimos satisfechos de un trabajo bien hecho y ya no únicamente por el importante ahorro que supone en las arcas públicas, sino por el hecho de que se trata de un bien tanto para los habitantes como para el medio ambiente», puntualizó García.

Por su parte, Castellano agradeció al consistorio nulense su voluntad de cooperación. Además, a la presentación asistieron dirigentes de otros municipios de la provincia de Castellón, junto a profesionales en el ámbito del agua, la energía, la arquitectura y técnicos de servicios municipales interesados en conocer aspectos de esta iniciativa cara a estudiar posibilidades de futuras instalaciones de esta renovable todavía poco conocida, pero que ya va tomando auge.