Las obras de regeneración litoral de Almassora, sin fecha para su reinicio

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Quan el Ministeri donarà l'ordre de ejecució de la regeneració? Es inamidsible que se haga todo lo posible Cuando el Ministerio dará la orden de ejecución para las obras de la regeneración? Es inadmisible que el ayuntamiento lo pida y la empresa no conteste. O es que la empresa no le interesa a causa del Ministerio? O es que no tienen el dinero el Estado Español y nos han vuelto a engañar este nuevo gobierno de Mariano Rajoy?