Las obras de Villa Elisa no pararán en verano para terminar este año

La reforma de Villa Elisa no parará en verano, con el objetivo de acabar a finales de este año, tal y como está previsto. El concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, indica que los trabajos continuarán de forma ininterrumpida. El edil aclara que las obras en la vía pública no están permitidas durante la temporada estival, pero en el interior de los inmuebles sí pueden desarrollarse, aunque con ciertas restricciones, como la horaria, con el comienzo de las tareas una hora más tarde, tanto por la mañana como por la tarde.

Las obras comenzaron a principios de este 2018. Desde entonces han surgido algunos imprevistos, como «el estado de las vigas de la estructura metálica de la cubierta, que están afectadas y que habrá que sustituirlas», señala Díaz. Esto conllevará una inversión que no se había contemplado en un principio, «de unos 200.000 euros», un 14% del precio total de obra, que ronda 1.800.000 euros, cofinanciados entre Ayuntamiento y Diputación. En este caso no será necesaria una modificación de crédito, puesto que no se ha gastado el 25% de baja lograda en la adjudicación, aclara Díaz.

Inicialmente sí se barajó la sustitución de la estructura metálica de la cubierta --habían detectado que no era aconsejable mantenerla--, pero en el momento de picar los falsos techos observaron el imprevisto de las vigas.

RECUPERACIÓN / La rehabilitación de Villa Elisa tiene como prioridad el respeto a la singularidad de este edificio emblemático, construido en 1943. Al mismo tiempo, se dotará de los espacios y áreas de gestión necesarios para convertirlo en un lugar de referencia para usos múltiples.

El palacete verá remodelado completamente su interior, con sala de exposiciones y actos, un salón de recepciones, aulas multiusos y aulas tecnológicas, entre otras dependencias que servirán para el correcto funcionamiento de todo el complejo. Además, habilitarán una cafetería. La próxima semana está programada una visita oficial para ver el estado en el que se hallan estos trabajos.