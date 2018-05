La oposición se suma a los vecinos y reprocha a Alós el quiosco en la playa

Al malestar de los vecinos de la playa de Moncofa por la decisión municipal de otorgar una concesión para instalar un bar-cafetería en la pérgola situada en la zona verde construida en el antiguo cámping, se suman ahora las críticas de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento.

El portavoz socialista, Jaime Picher, recuerda que cuando él era alcalde ya recibió una solicitud para ubicar un local de copas «igual que el que ahora cuenta con la concesión». «En ese momento dijimos que no porque pensamos que los residentes no tenían que sufrir las consecuencias, pero buscamos una alternativa y se pudo montar otro en la zona litoral, que sigue en pie. La decisión actual es política y los afectados no pararán por las molestias que recibirán», afirma.

Por su parte, desde Compromís, Raúl Borrás rechaza la licitación de este espacio público para el uso que le ha dado el equipo de gobierno. «En ningún momento se ha consultado ni a los vecinos ni a la oposición, en una concesión que durará 10 años», manifiesta. Borrás resalta que hay más de 200 firmas contra esta iniciativa, por lo que cree que «el alcalde, Wenceslao Alós, debe dialogar con los damnificados».

Mientras, la portavoz de Ciudadanos, Sandra Juliá, no ve «ni adecuado ni de sentido común permitir un negocio donde el consumo de alcohol será una de las prioridades dentro del espacio lúdico de un parque público».