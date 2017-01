Peñíscola solicita poder contratar a siete policías

El Ayuntamiento de Peñíscola, a través de la junta local de gobierno, ha solicitado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la posibilidad de reponer un total de siete plazas vacantes en la plantilla de la Policía Local. De estos puestos, seis se encontraban contemplados en la oferta de empleo público del 2014, mientras que los restantes datan del ejercicio pasado.

El proceso no pudo completarse, ya que desde la administración central «se indicó que, en el 2016, no se cumplía con el principio de estabilidad presupuestaria, mientras que en el 2015 se remitió la documentación solicitada, en la que se indicaba que sí se alcanzaba este parámetro, pero no se recibió respuesta del Ministerio». La Concejalía de Gobernación y Policía Local, cuyo edil es Alfonso López, busca cubrir cinco vacantes por turno libre y dos por movilidad.