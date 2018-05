Les Penyes apelan a los vecinos para recabar ideas y publicidad

La nueva junta directiva de la Associació Cultural Les Penyes en Festes de la Vall d’Uixó tiene cada vez más cerca su estreno. A tres meses de la semana grande, sus responsables tienen el programa prácticamente cerrado. Sin embargo, los últimos días han hecho un llamamiento, mediante las redes sociales, para encontrar colaboración, tanto económica como de ideas.

Como destacan en el escrito con el que invitan a los vecinos a sumarse a su proyecto, reconocen que «tenemos pocos recursos, pero mucha ilusión». De ahí que, por una parte, planteen la posibilidad de «colaborar con publicidad en la plaza» o en el libro en el que se recopilan los actos. Y por otra, animan a sus seguidores a plantear sus preferencias: «fiestas temáticas, espectáculos taurinos, géneros musicales o cualquier idea que busque hacer más grande nuestra semana grande».

El presidente del ente, Vicent Pitarch, confirmó que, en estos momentos, está cerrado el 90% del programa, pero no quieren dejar pasar la oportunidad de atender las preferencias de las peñas para «conseguir que haya una mayor implicación. Cualquier propuesta que nos hagan llegar, la estudiaremos», apuntó.

ingresos // En cuanto a pedir ayuda económica, Pitarch descartó que tenga que ver con los problemas con los que se encontraron al asumir la gestión de las fiestas. De hecho, no dudó en señalar que «está superado», dado que se confeccionó un plan de viabilidad que «está aprobado» y ha servido para «pasar página» y afrontar el nuevo proyecto sin tener en cuenta lo sucedido hasta ahora.

Su pretensión no es otra que ampliar los recursos de les Penyes, si es posible, y lograr que las celebraciones «se abran más a la gente». Para ello, tienen previsto realizar, al menos, dos asambleas antes de agosto, en una de las cuales se presentará la programación a todos los integrantes de la asociación. Así, atendiendo a lo avanzada que está la organización de los actos, Pitarch insistió en la idea de que la directiva está predispuesta a recibir sugerencias y estudiarlas, «que algo interesante no se deje de hacer por no haberlo propuesto».